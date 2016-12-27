Театр Бориса Эйфмана выступит в Петербурге с благотворительным показом балета "Роден"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Академический Театр балета Бориса Эйфмана выступит 27 декабря с благотворительным предновогодним показом спектакля "Роден" на сцене Дворца культуры имени Ленсовета. Более 400 пригласительных билетов на балет получили ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, а также зрители с ограниченными возможностями.
"Наша благотворительная акция идет от сердца, от желания дать радость людям, которые, к сожалению, ограничены в возможностях посещения театров, наших спектаклей. Мы хотим дать возможность этим людям не ощущать себя на обочине того стремительного пути, по которому движется наша страна", - сказал корр. ТАСС народный артист России Борис Эйфман.
По его мнению, сейчас "благотворительность проникает в широкие слои общества, и уже не только олигархи могут с барского плеча какой-то сделать подарок нуждающимся, но и волонтеры, люди среднего класса, и те, кто живет от зарплаты до зарплаты, - тоже проявляют заботу, внимание к социально незащищенным людям".
"Пришло время собирать камни, мы должны думать о тех, кому мы нужны. Поэтому, скажу вам искренне, что и артисты, и я лично испытываем особую радость, когда у нас есть возможность поделиться нашим искусством с теми, которым это особо дорого. И поэтому такой новогодний подарок мы и придумали для наших гостей", - заключил хореограф.
В перспективе он намерен расширить социальную программу. Она обретет новое дыхание с открытием Детского театра танца и Дворца танца, которые создаются в Петербурге по инициативе Эйфмана.
Труппа ежегодно дает специальные показы в Петербурге. Так, в ноябре 2013 года театр дал благотворительный спектакль "Красная Жизель", перечислив сбор от выступления организациям культуры, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. 27 января 2014 года в городе прошла премьера балета Эйфмана "Реквием", посвященная 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первыми спектакль посмотрели ветераны и блокадники, получившие приглашения на премьеру.