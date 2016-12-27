Выставка "Эра Григоровича" к 90-летию хореографа открывается в Бахрушинском музее

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Выставка "Эра Григоровича" к 90-летию хореографа открывается в Бахрушинском музееКультура 27 декабря, 1:58
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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Выставка "Эра Григоровича" к 90-летию выдающегося хореографа открывается 27 декабря в главном здании Театрального музея им. А. А. Бахрушина. Ожидается, что вернисаж пройдет в присутствии самого балетмейстера, сообщила ТАСС сокуратор выставки Ирина Гамула.
По словам собеседницы агентства, выставка поражает насыщенностью, она включила материалы из фондов Бахрушинской коллекции, Большого и Мариинского театров, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и личного собрания Юрия Григоровича.
"А экспонаты все продолжают поступать. Буквально перед открытием выставки мы получили буклет балета "Спартак", который только что Юрий Николаевич поставил в Мюнхене, в Баварской Государственной опере. Успех был грандиозный, на премьерном спектакле Григорович шесть раз выходил на поклоны, а зрители в течение 15 минут аплодировали стоя", - рассказала Гамула.
"Наша задача - показать маэстро в мировом контексте, - пояснила она. - Жизнь такого колосса трудно представить даже в экспозиционном пространстве Колизея, нам же нужно было разместить "Эру Григоровича" в двух залах".
Творческая биография Григоровича началась 70 лет назад, когда уроженец города на Неве, выпускник Ленинградского хореографического училища Юра Григорович был принят в труппу Мариинского (тогда Кировского) театра артистом балета. Там он протанцевал 18 лет. А параллельно работал как хореограф. Уже в 20 лет он блистательно дебютировал на этом поприще, показав на сцене дворца культуры имени Горького в Ленинграде трехактный детский спектакль "Аистенок".
С тех пор Григоровичем создано 16 оригинальных балетов. В их числе такие общепризнанные шедевры, как "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Спартак", "Иван Грозный", "Золотой век" и другие. Более 30 лет Григорович руководил балетной труппой Большого театра. Ставил спектакли на сценах ведущих театров России, Европы, Азии и продолжает делать это по сей день.
"Такова и есть "Эра Григоровича", которую мы пытались отразить на одноименной выставке", - сказала Ирина Гамула, добавив, что нельзя было не вспомнить и о людях, творивших вместе с маэстро. Без них экспозиция была бы неполной.
Отдельный раздел выставки посвящен многолетнему соавтору балетов Григоровича, замечательному театральному художнику Симону Вирсаладзе (1908 - 1989). По воспоминаниям его племянницы Мананы Хидашели, "Григорович прилетал в Тбилиси на несколько дней из Москвы, они садились с Солико возле магнитофона, в котором бесконечно проигрывалась кассета с музыкой к балету, и фантазировали". Вирсаладзе называли "художником, одевающим танец". В экспозиции представлены его живописные эскизы декораций и костюмов к балетам Григоровича.
Еще один раздел выставки посвящен Наталии Бессмертновой, жене и музе Юрия Григоровича, к сожалению, ушедшей из жизни в 2008 году. Григорович любил повторять, что ставит спектакли не для жены, а для выдающейся балерины Бессмертновой.
Сам Григорович отметит 90-летний юбилей 2 января 2017 года. В этот день в Большом театре покажут балет "Щелкунчик" в его постановке. Этим спектаклем откроется фестиваль балетов Григоровича, который продлится почти два месяца - до 26 февраля.