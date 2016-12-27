Мединский приветствовал открытие выставки к 90-летию Юрия Григоровича

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Торжественное открытие выставки "Эра Григоровича" к 90-летию выдающегося хореографа прошло во вторник в Театральном музее им. Бахрушина в Москве в присутствии Юрия Григоровича. Открытие выставки приветствовал министр культуры РФ Владимир Мединский, обращение которого зачитал директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов.

Приветствие Мединского

"Искренне рад приветствовать вас на открытии замечательной выставки "Эра Григоровича. К 90-летию выдающегося русского хореографа", посвященной творчеству великого артиста балета", - говорится в обращении министра культуры РФ.

Мединский отметил, что "художественный вклад Юрия Григоровича в искусство мирового балета и культуру России поистине заслуживает глубокого научного исследования, частью которого является эта экспозиция в главном театральном музее нашей страны".

Открывающаяся выставка - это уникальные свидетельства многолетней деятельности Юрия Николаевича, добавил министр, она соединила богатейшие фонды Бахрушинской коллекции, Большого и Мариинского театров, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, материалы из личного собрания балетмейстера.

"Ее можно в равной мере назвать как знаменательным событием в жизни театра, балета и музея, так и примером органичного сотрудничества ведущих институтов Министерства культуры. Творчество Юрия Николаевича в очередной раз одарило нас радостью. Низкий поклон мастеру, долгих лет и неисчерпаемого вдохновения! Эра Григоровича продолжается", - отметил Мединский.

Экскурсия во главе с главным героем выставки

Прежде чем состоялся вернисаж, экспозицию осмотрел сам Юрий Григорович. "Какая красота, как много всего интересного!" - воскликнул он. Балетмейстер прокомментировал некоторые снимки - в частности, фотографии, на которых он запечатлен со знаменитыми артистами балета Владимиром Васильевым, Рудольфом Нуреевым, Сержем Лифарем, великим композитором Игорем Стравинским, а также с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым и многими другими деятелями культуры и политики.

"Это часть моей жизни, тут мои друзья, артисты... Такая потрясающая выставка, не знаю даже, какие слова сказать... Большое счастье увидеть свою жизнь в афишах, фотографиях, книгах. Спасибо за сегодняшнее счастье", - сказал Григорович на вернисаже. "Когда смотришь эту выставку, начинаешь понимать, что что-то сделал", - добавил маэстро.

Позже в беседе с корреспондентом ТАСС Юрий Николаевич пообещал, что на днях обязательно придет на выставку снова, чтобы внимательно все осмотреть еще раз. Работа экспозиции продлится до конца февраля.

"Эра Григоровича"

Как говорят организаторы выставки, их задачей было - показать маэстро в мировом контексте. Они отмечают, что "жизнь такого колосса трудно представить даже в экспозиционном пространстве Колизея, нам же нужно было разместить "Эру Григоровича" в двух залах".

Творческая биография Григоровича началась 70 лет назад. Он окончил Ленинградское хореографическое училище и был принят в труппу Мариинского (тогда Кировского) театра артистом балета. Там он протанцевал 18 лет. А параллельно работал как хореограф. Уже в 20 лет он дебютировал на этом поприще, показав на сцене дворца культуры имени Горького в Ленинграде трехактный детский спектакль "Аистенок".

С тех пор Григоровичем создано 16 оригинальных балетов. В их числе такие общепризнанные шедевры, как "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Спартак", "Иван Грозный", "Золотой век" и другие. Более 30 лет Григорович руководил балетной труппой Большого театра. Ставил спектакли на сценах ведущих театров России, Европы, Азии и продолжает делать это по сей день.

Соавторы маэстро

Отдельный раздел выставки посвящен многолетнему соавтору балетов Григоровича, замечательному театральному художнику Симону Вирсаладзе (1908-1989). По воспоминаниям его племянницы Мананы Хидашели, "Григорович прилетал в Тбилиси на несколько дней из Москвы, они садились с Солико возле магнитофона, в котором бесконечно проигрывалась кассета с музыкой к балету, и фантазировали". Вирсаладзе называли "художником, одевающим танец". В экспозиции представлены его живописные эскизы декораций и костюмов к балетам Григоровича.

Еще один раздел выставки посвящен Наталии Бессмертновой, жене и музе Юрия Григоровича, к сожалению, ушедшей из жизни в 2008 году. Григорович любил повторять, что ставит спектакли не для жены, а для выдающейся балерины Бессмертновой.

Сам Григорович отметит 90-летний юбилей 2 января 2017 года. В этот день в Большом театре покажут балет "Щелкунчик" в его постановке. Этим спектаклем откроется фестиваль балетов Григоровича, который продлится почти два месяца - до 26 февраля.