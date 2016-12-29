"Ирония судьбы": знакомый сюжет – или новый поворот?

ТАСС предлагает вам погрузиться в атмосферу новогодней классики и узнать, как бы вы встретили Новый год: как типичный Лукашин, его более "дисциплинированная" версия или у вас и вовсе сложилась бы собственная "Ирония судьбы"?

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