Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в Лондон

МОСКВА, 8 января. /Корр ТАСС Ольга Свистунова/. Юбилейный день рождения 8 января празднует одна из самых ярких русских актрис, прима Московского театра "Современник", народная артистка РФ Марина Неелова. Однако бесполезно искать именинницу в Москве: по сложившейся традиции, она "скрылась" от юбилея, на этот раз улетев в Лондон. Об этом сама Неелова сообщила в интервью корреспонденту ТАСС.

"Есть люди, которые обожают праздники, и не имеет значения - это 8 марта, 23 февраля, Новый год или день рождения: это заранее блеск глаз, взволнованное предощущение, вечный вопрос: "Что надеть?!" и уверенность, что будет очень весело, - сказала Неелова. - Но, к сожалению, мне никогда не бывает весело в праздники, я не могу "заказать" себя на определенный день, но всегда завидую этому умению вдруг "вскочить" именно в этот срок в прекрасное настроение".

"Меня всегда пугают большие компании и много народа, - призналась актриса. - Единственное, когда я это люблю, - аншлаг в театре. Поэтому, скорее всего, мы с мужем полетим на несколько дней в Лондон, где сейчас живет наша дочь".

По словам именинницы, в Москву она вернется 19 января, чтобы 20 и 21 января сыграть в новом спектакле "Современника", поставленном по пьесе Тадеуша Ружевича "Дама", где у Нееловой главная роль. Всего в репертуаре актрисы в родном театре семь постановок, в числе которых такие знаменитые, как "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем... Шиллера", "Сладкоголосая птица юности", "Шинель", "Осенняя соната". Еще она играет "на стороне" - занята в спектакле Театра наций "Стеклянный зверинец" по Теннесси Уильямсу.

Марина Неелова родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кино (ныне СПбГАТИ). В Московском театре "Современник" служит с 1974 года. Славу актрисы приумножил кинематограф. Среди самых известных фильмов с участием Нееловой - "Монолог", "Фантазии Фарятьева", "Осенний марафон", "Дамы приглашают кавалеров", "Враги", "Ты у меня одна", "Тюремный роман", "Ревизор", "Сибирский цирюльник", "Азазель". Марина Неелова - лауреат Государственных премий РСФСР и РФ, награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2016 году получила почетный приз Московского международного кинофестиваля "Верю. Константин Станиславский".