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Житель Дагестана вошел в сотню лучших свадебных фотографов мира

Культура
13 января, 18:26 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, января. /ТАСС
В ближайшее время Кемран Ширалиев намерен приобрести технику, которая позволит ему выйти на более высокий уровень
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МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Житель Дагестана Кемран Ширалиев вошел в топ-100 лучших фотографов мира по итогам международного конкурса, сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства республики.

"Уроженец села Нюгди Дербентского района Дагестана Кемран Ширалиев вошел в топ-100 лучших свадебных фотографов мира. В декабре 2016 года в США, в городе Лос-Анджелес, были подведены итоги международного конкурса лучших фотографов мира ISPWP Photographer of the Year - 2016. По итогам конкурса фотографии Кемрана были признаны одними из лучших", - сказал представитель управления.

По его словам, в ближайшее время фотограф планирует приобрести технику, которая позволит ему выйти на более высокий уровень и принимать участие в свадебных презентациях в других странах.

"После окончания Дагестанского госуниверситета (ДГУ), где я учился на юриста, начал осознавать свой внутренний творческий потенциал. С раннего детства меня всегда привлекала работа фотографов, несмотря на то, что я завершил учебу в ДГУ на "отлично", потенциал творчества во мне только нарастал. Сразу же после окончания вуза я начал плотно изучать профессиональную фототехнику и применять данные знания на практике. Как известно, направлений у фотографов очень много, но я выбрал именно свадебную тематику, мне нравится фотографировать именно эмоции молодоженов, процесс национальных свадебных обрядов", - приводят в управлении слова Ширалиева.

По словам самого Ширалиева, после этого конкурса он стал получать заказы из других городов России, в том числе Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, а также стран СНГ, Израиля, Турции и т.д.

По данным управления по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана, Кемран Ширалиев является членом ассоциации свадебных фотографов Mywed.

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