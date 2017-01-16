Торжественное открытие новых залов пройдет в "Филармонии-2"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Торжественное открытие трех новых залов "Филармонии-2" пройдет в понедельник в Москве. На церемонию приглашены премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский.

На праздничном концерте в Зале имени Рахманинова выступят пианист Денис Мацуев и Академический симфонический оркестр Московской филармонии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. Дирижировать будет Димитрис Ботинис.

В программе вечера - Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Также маэстро Мацуев вместе с юными победителями конкурса "Синяя птица" Софьей Тюриной (саксофон) и Ростиславом Мудрицким (баян) исполнит программу-сюрприз.

Залы и уникальный репетиционный комплекс

Обновленный комплекс "Филармонии-2" включает три новых зала: концертно-театральный, виртуальный концертный и игровой, сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

Концертно-театральный зал будет рассчитан на 215 мест, его акустика позволяет устраивать выступления небольших симфонических оркестров.

Виртуальный концертный зал рассчитан на 166 мест и оснащен современной видео- и звуковой аппаратурой высокого качества. "Он предназначен для показа трансляции знаковых событий России и мира, также мы предполагаем показывать там шедевры российского и мирового музыкального кинематографа", - пояснила пресс-секретарь гендиректора Московской филармонии Наталия Уварова.

Игровой зал рассчитан на 50 маленьких зрителей с родителями. "Там будут проходить спектакли для детей от одного года, поэтому там нет стульев, создана игровая атмосфера, чтобы дети могли спокойно перемещаться", - отметила представитель филармонии.

По словам Уваровой, главной особенностью обновленной "Филармонии-2" станет уникальный репетиционный комплекс из семи залов, в которых могут одновременно репетировать до 400 артистов. "Один большой репетиционный зал вместит полноценный симфонический оркестр, четыре зала - для камерных оркестров. Два зала - для танцевальных коллективов - оснащены специальными зеркалами, станками и полом. Такого репетиционного комплекса нет ни в одном концертном зале", - подчеркнула она.

"Филармония-2"

Концертный зал в Олимпийской деревне был построен вместе со всем комплексом зданий к Олимпиаде 1980 года, затем получил статус Дома концертных организаций РСФСР и был отдан в ведение Росконцерта. С 2002 по 2014 год в здании располагался Государственный музыкальный театр под управлением Владимира Назарова.

В 2014 году по инициативе и при поддержке Министерства культуры РФ на базе развлекательного комплекса в Олимпийской деревне создан современный центр классической музыкальной культуры "Филармония-2". Реализация проекта была поручена Московской филармонии.

Первым сданным объектом комплекса стал главный концертный зал, названный в честь композитора Сергея Рахманинова. При его реконструкции была принципиально изменена пространственная структура, а также установлена модульная акустическая раковина, позволяющая качественно звучать разным по составу оркестрам. Сцена легко трансформируется, что позволяет осуществлять на ней не только симфонические, но балетные, танцевальные и театральные проекты. Акустика зала, вмещающего до тысячи слушателей, была высоко оценена таким музыкантами как Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Николай Луганский, Борис Березовский и другими.