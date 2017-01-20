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"Иллюзионисты" с Бродвея впервые выступят в Москве в рамках мирового тура

Культура
20 января, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Выступления состоятся 20, 21 и 22 января в Crocus City Hall
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Участники бродвейского шоу-бестселлера "Иллюзионисты" (The Illusionists) впервые выступят в Москве 20, 21 и 22 января в рамках мирового тура. Об этом сообщили в пресс-службе Crocus City Hall, где пройдут представления.

"Мы не можем дождаться выступления в Москве. Иллюзионисты представят мощный микс невероятных и запредельных деяний, которые когда-либо можно было бы увидеть своими глазами", - приводит пресс-служба слова креативного продюсера шоу Саймона Пэйнтера.

Премьера "Иллюзионистов" состоялась в январе 2012 года в Сиднее. После этого были выступления на престижных площадках и аренах по всему миру, включая Австралию, Мексику, страны Северной и Южной Америк, Европы, Азии, Ближнего Востока. Интернациональная труппа объединила профессионалов широкого спектра дисциплин. В Москву приедут семь из них.

Рэймонд Кроу, выступающий под псевдонимом "Эксцентрик" (The Unusualist), - комедиант, мим и чревовещатель. Бен Блак - "Мастер Оружия" (The Weapon Master) - выполняет опасные трюки, используя высокопроизводительные арбалеты, стреляя в различные объекты. Джеймс Мор по прозвищу "Фальсификатор" (The Deceptionist) дебютировал на британском конкурсе талантов в 2013 году, где исполнил номер с вращением на острие меча.

Луис Де Матош - "Великий Маг" (The Master Magician) - получил высокую оценку Голливудской академии магических искусств, назвавшей его "Магом года". "Мастер побега" (The Escapologist) Пол Крэндл признается, что с детства был очарован великим Гудини, чьи традиции объединил с новой школой магического мастерства.

Его коллега по труппе Энзо "Неуловимый" (The Insaisissable), в свою очередь, вдохновлялся трюками Дэвида Коперфильда и поразил жюри французского конкурса талантов, выбравшись из сейфа за 10 секунд. Ю Хо-Джин по прозвищу "Манипулятор" (The Manipulator) считается восходящей звездой в мире магии и специализируется на фокусах с игральными картами.

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