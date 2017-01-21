БДТ покажет премьеру "Губернатора" по рассказу Леонида Андреева

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Петербургский Большой драматический театр имени Товстоногова (БДТ) покажет 21 января свою первую премьеру 2017 года - сценическое воплощение рассказа писателя-символиста Леонида Андреева "Губернатор" на тему революционных событий 1905 года.
Как рассказал ТАСС режиссер спектакля, художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, "Губернатор" - "это история человека во власти, история взаимоотношения "должности" и человека, принявшего необратимое решение". Его мучают непримиримые противоречия долга и совести. Режиссер считает, что по теме и проблематике эта постановка связана со 100-летием Октябрьской революции 1917 года.
Сама пьеса выстраивалась из рассказа в ходе репетиций. При создании литературной композиции были использованы также тексты из других рассказов Андреева - "Великан", "Так было" и пьесы "Царь Голод" и фрагменты текстов Франсиско Гойи из серии "Капричос".
Рассказ "Губернатор", написанный по событиям в 1905 году. Он основан на исторических фактах: разгоне шествия 9 января - "Кровавом воскресенье" - и резонансных убийствах московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича и уфимского губернатора Николая Богдановича. Революция и размышления о социальных корнях русского бунта служат фоном, на котором разворачиваются события рассказа и спектакля "Губернатор".
Сценографию создал художник Александр Шишкин, постоянный соавтор Андрея Могучего. В спектакле звучит музыка петербургского композитора Олега Каравайчука, использованы фрагменты из "Симфонии гудков" Арсения Авраамова - одного из ярчайших представителей советского авангарда 1920-х годов, пытавшихся объединить искусство и технологию. В спектакле наряду с молодежью играют ведущие актеры старшего поколения - народные артисты России Георгий Штиль, Геннадий Богачев, Валерий Дегтярь, заслуженные артисты России Сергей Лосев и Анатолий Петров.