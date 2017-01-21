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Около 100 сельских домов культуры будут реконструированы по госпрограмме

Культура
21 января, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Около 100 сельских домов культуры будут реконструированы по соответствующей госпрограмме. Об этом сообщил  министр культуры РФ Владимир Мединский на съезде "Единой России".

Он напомнил, что в 2016 году принята к реализации программа строительства (реконструкции) сельских домов культуры в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". "В целом около 2 млрд рублей, приблизительно около 100 сельских домов культуры по этой программе будет реконструировано", - сказал министр.

"Эта программа, которая идет по линии Министерства культуры, еще 1,5 млрд рублей ежегодно - строительство 100 новых домов культуры нового типа как центров семейного досуга на селе", - добавил Мединский.

По его словам, "в этом году отобрано 10 регионов, которые получают соответствующие субсидии, в основном это республики Северного Кавказа по понятным причинам - там совсем тяжелая ситуация с сельским домами культуры". Эта программа будет развиваться и дальше, заверил министр.

 

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