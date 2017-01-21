В Минкультуры РФ "с ужасом" следят за разрушением памятников в Пальмире

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. В Минкультуры РФ "с ужасом" следят за новыми разрушениями памятников в сирийской Пальмире, заявил журналистам министр культуры Владимир Мединский.
"Мы с ужасом следим за этой ситуацией", - отметил глава ведомства.
20 декабря стало известно, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) разрушили фасад Римского театра, а также архитектурный комплекс Тетрапилон в Пальмире. Информация о том, насколько сильно от рук вандалов пострадали архитектурные памятники, не приводится.
Банды ИГ совершили нападение на Пальмиру (240 км от Дамаска) 9 декабря прошлого года, боевики также попытались захватить нефтяные скважины и военный аэродром в окрестностях города. Вечером 11 декабря правительственная армия отступила с боями из центральной части города. Пальмира была освобождена сирийской армией от террористов ИГ 27 марта 2016 года при содействии ВКС РФ. Затем российские саперы принимали участие в разминировании города и находящихся там античных памятников.