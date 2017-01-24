Мультсериал о Малыше и Карлсоне может получить продолжение

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Студия "Союзмультфильм" и внук детской писательницы Астрид Линдгрен (1907-2002) Олаф Ньюман обсуждают возможность создания продолжения мультсериала о "Малыше и Карлсоне".
Об этом сообщил ТАСС сам Ньюман.
"Я знаю, что все крайне заинтересованы в создании продолжения мультика про Карлсона, поэтому мы кое-что задумали", - сказал Ньюман, генеральный директор компании "Салткракан", которая занимается популяризацией наследия Астрид Линдгрен во всем мире. Детали, по его словам, еще рано раскрывать.
Он сообщил, что у потомков писательницы "есть также планы снимать новые фильмы по ее сказкам". "Это действительно важно, чтобы вокруг ее произведений что-то происходило, это будет напоминать людям о ее книгах. Ведь ее книги - это действительно классика, она сейчас не менее актуальна, чем 50 лет назад", - считает внук писательницы.
"Да, переговоры (о продолжении съемок мультсериала о Карлсоне) ведутся. Это совместная инициатива", - подтвердил продюсер студии "Союзмультфильм" Николай Маковский, уточнив, что переговоры начались в 2013 году. "Карлсон - всеми любимый у нас персонаж. Наследники знаменитой сказочницы предложили развить историю о Малыше и Карлсоне, а студия пошла навстречу", - рассказал Маковский.
По его словам, "как в любом совместном проекте" здесь есть много юридических тонкостей, "и они требуют разрешения". "Так, пока не определен конечный формат совместного проекта - мы предлагаем постановку сериала", - сказал продюсер.
В пресс-службе "Союзмультфильма" уточнили, что, помимо продолжения мультсериала "Малыш и Карлсон", студия планирует снять продолжение и другого знаменитого советского мультфильма "Трое из Простоквашино" по рассказам Эдуарда Успенского.
Ньюман был удивлен, когда узнал, что из всех героев книг его бабушки в России Карлсон пользуется особенной популярностью.
"Я очень люблю Карлсона и его знаменитые фразочки: "Спокойствие, только спокойствие!", "Пустяки, дело житейское". Эти фразы можно применить почти к любой жизненной ситуации. И я узнал, что они и в России популярны. Кстати, только в России самым популярным героем Астрид Линдгрен является Карлсон. Любовь к Карлсону в России, пожалуй, уникальна. Похожая ситуация в Польше, где книгу "Дети из Бюллербю" любят намного сильнее, чем "Пеппи Длинныйчулок", которая на первом месте в большинстве стран", - рассказал Ньюман.
Правнук Астрид Линдгрен, сын Олафа Ньюмана Йохан Палмберг, менеджер по правам в компании "Салткракан", отметил, что книги Линдгрен переведены на 96 зыков. "Недавно я смотрел рейтинг наиболее часто переводимых писателей, и у Астрид Линдгрен было третье место среди детских писателей. Наиболее популярна она в Северной Европе, России, Германии и Китае, также в Польше, Голландии, Великобритании. "Пеппи Длинныйчулок" - самая популярная из детских переведенных книг в Китае", - сообщил Палмберг.
Ньюман отметил, что имя самого популярного во всем мире персонажа Астрид Линдгрен придумала его мама. "Само имя Пеппи (Pippi) придумала моя мама. Она просила рассказывать истории, когда болела, и Астрид Линдгрен сочиняла истории в течении нескольких лет, прежде чем начать записывать их. Так появилась Пеппи Длинныйчулок", - сказал собеседник агентства.
У самого Ньюмана, по его словам, есть особая связь с одним из героев книг Астрид Линдгрен - Калле Блюмквистом. "Я бы хотел сказать, что это я прототип Калле Блюмквиста, но история была написана до моего рождения. Можно сказать наоборот: он - мой прототип", - пошутил внук сказочницы.
Любимыми книгами бабушки Ньюман может назвать разные, "все зависит от настроения": "Иногда это - Эмиль, иногда - Карлсон, иногда - "Мио, мой Мио". По-разному".
"Она читала нам как свои книжки, так и книги других авторов, потому что она вообще любила хорошую литературу, ей нравилось читать нам. Она любила играть с нами (Олафом и его братьями-сестрами), но нам можно было только после 12 дня приходить к ней, потому что мы знали: по утрам она пишет. Вместе мы играли в карты, общались, разговаривали, читали. А еще она угощала нас сладкими булочками с маслом и джемом", - вспоминает внук сказочницы.
Один эпизод врезался в его память особенно: "Как-то раз мы собрались с друзьями, и вдруг к нам в комнату ворвалась ведьма. Мы были ужасно напуганы. Это была бабушка в костюме ведьмы, на метле, она носилась по дому… Мало кто из взрослых людей был бы на это способен. Она действительно вжилась в эту роль, и это было так похоже на нее! Она любила играть", - говорит Ньюман.
Он полагает, что эта особенность была "связана с тем, как она росла". "У современных детей столько всего интересного, чем можно заняться: всякие гаджеты… А тогда детям не оставалось ничего другого, кроме как развлекать себя самим, выдумывать и играть", - сказал Ньюман.
Говоря о разнице между публичным образом знаменитой писательницы и реальным человеком, внук Линдгрен отметил, что "есть множество вещей, которые люди не знают о ней", но при этом "она умела быть собой всегда, она была честной и когда давала интервью, и когда выступала на публике". "Она сама была человеком реалистичным, скромным, и я не уверен, что она была бы в восторге от идеи "музея Астрид Линдгрен", хотя есть квартира Астрид Линдгрен в Стокгольме, где она жила, и это что-то вроде музея", - заметил Олаф Ньюман.