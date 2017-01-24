Мультсериал о Малыше и Карлсоне может получить продолжение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Студия "Союзмультфильм" и внук детской писательницы Астрид Линдгрен (1907-2002) Олаф Ньюман обсуждают возможность создания продолжения мультсериала о "Малыше и Карлсоне".

Об этом сообщил ТАСС сам Ньюман.

"Я знаю, что все крайне заинтересованы в создании продолжения мультика про Карлсона, поэтому мы кое-что задумали", - сказал Ньюман, генеральный директор компании "Салткракан", которая занимается популяризацией наследия Астрид Линдгрен во всем мире. Детали, по его словам, еще рано раскрывать.

Он сообщил, что у потомков писательницы "есть также планы снимать новые фильмы по ее сказкам". "Это действительно важно, чтобы вокруг ее произведений что-то происходило, это будет напоминать людям о ее книгах. Ведь ее книги - это действительно классика, она сейчас не менее актуальна, чем 50 лет назад", - считает внук писательницы.

"Да, переговоры (о продолжении съемок мультсериала о Карлсоне) ведутся. Это совместная инициатива", - подтвердил продюсер студии "Союзмультфильм" Николай Маковский, уточнив, что переговоры начались в 2013 году. "Карлсон - всеми любимый у нас персонаж. Наследники знаменитой сказочницы предложили развить историю о Малыше и Карлсоне, а студия пошла навстречу", - рассказал Маковский.

По его словам, "как в любом совместном проекте" здесь есть много юридических тонкостей, "и они требуют разрешения". "Так, пока не определен конечный формат совместного проекта - мы предлагаем постановку сериала", - сказал продюсер.

В пресс-службе "Союзмультфильма" уточнили, что, помимо продолжения мультсериала "Малыш и Карлсон", студия планирует снять продолжение и другого знаменитого советского мультфильма "Трое из Простоквашино" по рассказам Эдуарда Успенского.

Карлсон - в России, "Дети из Бюллербю" - в Польше

Ньюман был удивлен, когда узнал, что из всех героев книг его бабушки в России Карлсон пользуется особенной популярностью.

"Я очень люблю Карлсона и его знаменитые фразочки: "Спокойствие, только спокойствие!", "Пустяки, дело житейское". Эти фразы можно применить почти к любой жизненной ситуации. И я узнал, что они и в России популярны. Кстати, только в России самым популярным героем Астрид Линдгрен является Карлсон. Любовь к Карлсону в России, пожалуй, уникальна. Похожая ситуация в Польше, где книгу "Дети из Бюллербю" любят намного сильнее, чем "Пеппи Длинныйчулок", которая на первом месте в большинстве стран", - рассказал Ньюман.

Правнук Астрид Линдгрен, сын Олафа Ньюмана Йохан Палмберг, менеджер по правам в компании "Салткракан", отметил, что книги Линдгрен переведены на 96 зыков. "Недавно я смотрел рейтинг наиболее часто переводимых писателей, и у Астрид Линдгрен было третье место среди детских писателей. Наиболее популярна она в Северной Европе, России, Германии и Китае, также в Польше, Голландии, Великобритании. "Пеппи Длинныйчулок" - самая популярная из детских переведенных книг в Китае", - сообщил Палмберг.

"Пеппи придумала мама"

Ньюман отметил, что имя самого популярного во всем мире персонажа Астрид Линдгрен придумала его мама. "Само имя Пеппи (Pippi) придумала моя мама. Она просила рассказывать истории, когда болела, и Астрид Линдгрен сочиняла истории в течении нескольких лет, прежде чем начать записывать их. Так появилась Пеппи Длинныйчулок", - сказал собеседник агентства.

У самого Ньюмана, по его словам, есть особая связь с одним из героев книг Астрид Линдгрен - Калле Блюмквистом. "Я бы хотел сказать, что это я прототип Калле Блюмквиста, но история была написана до моего рождения. Можно сказать наоборот: он - мой прототип", - пошутил внук сказочницы.

"Баба-яга" и булочки с джемом

Любимыми книгами бабушки Ньюман может назвать разные, "все зависит от настроения": "Иногда это - Эмиль, иногда - Карлсон, иногда - "Мио, мой Мио". По-разному".

"Она читала нам как свои книжки, так и книги других авторов, потому что она вообще любила хорошую литературу, ей нравилось читать нам. Она любила играть с нами (Олафом и его братьями-сестрами), но нам можно было только после 12 дня приходить к ней, потому что мы знали: по утрам она пишет. Вместе мы играли в карты, общались, разговаривали, читали. А еще она угощала нас сладкими булочками с маслом и джемом", - вспоминает внук сказочницы.

Один эпизод врезался в его память особенно: "Как-то раз мы собрались с друзьями, и вдруг к нам в комнату ворвалась ведьма. Мы были ужасно напуганы. Это была бабушка в костюме ведьмы, на метле, она носилась по дому… Мало кто из взрослых людей был бы на это способен. Она действительно вжилась в эту роль, и это было так похоже на нее! Она любила играть", - говорит Ньюман.

Он полагает, что эта особенность была "связана с тем, как она росла". "У современных детей столько всего интересного, чем можно заняться: всякие гаджеты… А тогда детям не оставалось ничего другого, кроме как развлекать себя самим, выдумывать и играть", - сказал Ньюман.

Говоря о разнице между публичным образом знаменитой писательницы и реальным человеком, внук Линдгрен отметил, что "есть множество вещей, которые люди не знают о ней", но при этом "она умела быть собой всегда, она была честной и когда давала интервью, и когда выступала на публике". "Она сама была человеком реалистичным, скромным, и я не уверен, что она была бы в восторге от идеи "музея Астрид Линдгрен", хотя есть квартира Астрид Линдгрен в Стокгольме, где она жила, и это что-то вроде музея", - заметил Олаф Ньюман.