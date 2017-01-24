Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме Кустурицы

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БЕЛГРАД, 24 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи научилась доить коров, так как это требовалось для роли в фильме Эмира Кустурицы "По млечному пути" (On the Milky Road, 2016). Об этом актриса сообщила сербскому изданию журнала Hello.
"Эмир меня научил доить корову, и оказалось, что это довольно простая работа", - рассказала знаменитая актриса и модель в ответ на удивленные вопросы о том, как она справилась с животным.
Что касается трудностей при съемках в последней картине известного сербского режиссера, то их выдалось немало. "Было очень трудно учить сербский язык, а Эмир старался, чтобы было еще тяжелее, так как время от времени добавлял сложности, вставляя новые реплики, которые я должна была повторять до тех пор, пока не произнесу так, как надо", - рассказала Белуччи.
По словам актрисы, было также непросто сниматься в холодной воде и носить на плечах раненого возлюбленного, которого сыграл сам Кустурица. "Все это было тяжело, тем более для меня, которая все в жизни делает расслабленно. Я занимаюсь пилатесом, чтобы оставаться в форме, но не трачу слишком много энергии, а тут мне пришлось приложить максимум своих сил", - поделилась актриса.
Тем не менее, по оценке актрисы, ее роль в фильме "Млечный путь" стала "самой зрелой в карьере".
"Могу свободно сказать, что это моя самая зрелая роль в карьере, это была действительно хорошая авантюра. Эмир - человек-оркестр, с ним никогда не скучно. С другой стороны, это не значит, что с ним легко. Случалось, что мы заканчиваем сцену, а после нескольких минут он заново требует все снять сначала", - поделилась впечатлениями актриса.
Действие новой работы Кустурицы разворачивается в период боснийской войны. Главный герой - молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, - встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь. Главные роли в ленте сыграли сам Кустурица и Беллуччи.
Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, в российский прокат фильм вышел 12 января 2017 года.