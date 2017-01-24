Борис Лего завоевал литературную премию "НОС"

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Писатель Борис Лего с книгой "Сумеречные рассказы" назван лауреатом литературной премии "Новая словесность" ("НОС") по итогам 2016 года. Церемония прошла во вторник в столичном "Гоголь-центре".
В краткой аннотации к произведению Лего написано, что это "19 рассказов в стиле русской готики беспощадной и суровой, как сибирская каторга".
Жюри и эксперты, а также приглашенные зрители в ходе дебатов и голосования в режиме онлайн вершили судьбу номинантов. Лидерами вечера по итогам обсуждений стали три автора - Борис Лего с "Сумеречными рассказами", Сергей Кузнецов "Калейдоскоп: расходные материалы", а также Владимир Мартынов с произведением "Книга перемен". После голосования определился лауреат.
Председатель жюри театральный режиссер Константин Богомолов отметил, что можно смело рекомендовать весь шорт- лист к прочтению, а книга Бориса Лего "не только провокативная, но и компромиссная". Кроме того, Богомолов отметил, что Лего - новое имя в словесности, которое предстоит открыть читателям.
Модератором дискуссии выступила соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова.
В беседе с ТАСС Прохорова отметила, что "не было фаворита". "Я была рада любому победителю, - сказала она. - Книга Лего - довольно яркий и неожиданный ход. Премия "НОС" так и работает - в попытке привлечь внимание к неожиданному".
По ее словам, победил сборник готических рассказов. "Книга связана с противодействием добра и зла, в книге прочитывается эта драма, в ней есть что-то гоголевское, что-то булгаковское", - добавила она.
Лего не присутствовал на церемонии, его представителю вручили статуэтку - символ премии и диплом.
Премия "НОС" основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году для выявления и поддержки новых тенденций в современной художественной литературе на русском языке.