Борис Лего завоевал литературную премию "НОС"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Писатель Борис Лего с книгой "Сумеречные рассказы" назван лауреатом литературной премии "Новая словесность" ("НОС") по итогам 2016 года. Церемония прошла во вторник в столичном "Гоголь-центре".

В краткой аннотации к произведению Лего написано, что это "19 рассказов в стиле русской готики беспощадной и суровой, как сибирская каторга".

Жюри и эксперты, а также приглашенные зрители в ходе дебатов и голосования в режиме онлайн вершили судьбу номинантов. Лидерами вечера по итогам обсуждений стали три автора - Борис Лего с "Сумеречными рассказами", Сергей Кузнецов "Калейдоскоп: расходные материалы", а также Владимир Мартынов с произведением "Книга перемен". После голосования определился лауреат.

О лауреате премии

Председатель жюри театральный режиссер Константин Богомолов отметил, что можно смело рекомендовать весь шорт- лист к прочтению, а книга Бориса Лего "не только провокативная, но и компромиссная". Кроме того, Богомолов отметил, что Лего - новое имя в словесности, которое предстоит открыть читателям.

Модератором дискуссии выступила соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова.

В беседе с ТАСС Прохорова отметила, что "не было фаворита". "Я была рада любому победителю, - сказала она. - Книга Лего - довольно яркий и неожиданный ход. Премия "НОС" так и работает - в попытке привлечь внимание к неожиданному".

По ее словам, победил сборник готических рассказов. "Книга связана с противодействием добра и зла, в книге прочитывается эта драма, в ней есть что-то гоголевское, что-то булгаковское", - добавила она.

Лего не присутствовал на церемонии, его представителю вручили статуэтку - символ премии и диплом.

Премия "НОС" основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году для выявления и поддержки новых тенденций в современной художественной литературе на русском языке.