В центре Москвы откроется фотовыставка финалистов конкурса "Самая красивая страна"

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Фотовыставка финалистов конкурса Российского географического общества "Самая красивая страна" откроется в центре Москвы на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах. Об этом ТАСС сообщил координатор конкурса Николай Разуваев.
"Таким образом, москвичи и гости столицы смогут совершить увлекательнейшее путешествие по разным местам в России, о которых, возможно, они раньше и не слышали, а также увидеть труднодоступные места - например, льды Арктики и плато Путорана", - рассказал собеседник агентства.
В течение четырех месяцев, с 18 апреля по 31 августа 2016 года, в адрес Русского географического общества поступило около 110 000 фотографий от 23 тысяч человек.
"По сравнению с прошлым годом, у нас серьезно возрос уровень работ. При этом формат у конкурса - максимально демократичный, принять в нем участие может и профессионал, и любитель. Для съемок можно использовать и мобильные устройства, потому что сейчас их уровень позволяет делать снимки высокого качества", - сказал Разуваев.
Предварительный отбор делала экспертная комиссия, в которую вошли специализирующиеся на съемках дикой природы фотографы и руководители фотослужб крупных изданий, в том числе глава редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер. Потом из этих работ жюри выбрало победителей, а в номинации "Приз зрительских симпатий" на сайте конкурса мог проголосовать любой желающий. В финал же вышло 240 работ, по 20 в каждой номинации, а в состав выставки включены по 10 фото, набравшие наибольшее количество голосов жюри. Таким образом, на выставке в центре Москвы все смогут увидеть лучшие работы конкурса "Самая красивая страна" - на Арбате представлены фотографии номинаций "Самая красивая страна. Пейзаж", "Народы России", "Животные" и "Юный фотограф", на Гоголевском бульваре - "Птицы", "Мир в наших руках" и "Индустриальный пейзаж", на Никитском бульваре -"Ускользающее наследие" и "Подводный мир", а на Чистопрудном бульваре - "Заповедная Россия", "Макромир" и "Черно-белая природа".
Выставка продолжит свою работу до 25 февраля.