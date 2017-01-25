Музыканты из КНР дадут в Мариинском театре концерт в честь китайского Нового года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Музыканты из КНР дадут в среду на исторической сцене Мариинского театра большой концерт в честь китайского Нового года, который наступит 28 января, сообщили в пресс-службе театра.

"Праздничная программа под названием "Шелковый путь и каприччио горы Фучунь" составлена из произведений современных китайских композиторов", - сказала специалист по связям с общественностью театра Екатерина Ордовская. Она сообщила, что в концерте примут участие лауреаты премии China National Arts Foundation Китайский оркестр телерадиовещания провинции Шэньси и Оркестр традиционных инструментов провинции Чжэцзян, а также солисты, играющие на древних китайских музыкальных инструментах: Фань Цун (гуаньцзы) и Лю Тинтин (эрху).

Под управлением дирижера Чжан Ле прозвучат произведения композиторов, представлявших Китай на мировой музыкальной сцене в ХХ и ХХI веке. Так, будут исполнены две части из фантазии-сюиты "Шелковый путь", "Старые акации ищут свои корни" и "Любовь" из "Большой придворной сюиты Цяо" Чжао Цзипиня, "Слушая ветер" из каприччио "Жилище в горах Фучунь" и "Шелковый путь" Цзянь Инь, "На запад" из цикла "Мечты о Шелковом пути" Чжан Сяофэна, "В поисках Дао в осенних горах" из каприччио "Жилище в горах Фучунь" и "Легенда о Шади-эре" Лю Юаня, а также народная мелодия "Генеральский приказ" в аранжировке Гу Гуанжэня.

Проект "Большой концерт в честь китайского Нового года" в нынешнем году отметит свое двадцатилетие. Впервые такой концерт прошел в 1998 году в Золотом зале венского Музикферайн и с тех пор ежегодно проводится по всему миру.

Китайский Новый год наступит 28 января и продлится до 15 февраля 2018 года. Весь этот период пройдет под знаком Красного Огненного Петуха.