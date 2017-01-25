Александринский театр покажет сатиру Маяковского "Баня" в постановке Николая Рощина

"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружииОбщество 25 января, 1:54
Петагон: ИГ еще не скоро удастся вытеснить из ИракаМеждународная панорама 25 января, 1:36
Чемпионат Европы по биатлону стартует в ПольшеСпорт 25 января, 1:33
"Наполи" победил "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболуСпорт 25 января, 1:26
Кадыров: строительство в Чечне центра подготовки спецназа идет ускоренноАрмия и ОПК 25 января, 1:17
Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 18 человекПроисшествия 25 января, 1:10
Определились все участники 1/2 финала чемпионата мира по гандболуСпорт 25 января, 1:00
В Калифорнии внесен на рассмотрение проект "закона о правде"Международная панорама 25 января, 0:53
Бразильский боец Брандао получил новый паспорт и проведет бой в РоссииСпорт 25 января, 0:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Сатирическая пьеса Владимира Маяковского "Баня обрела новую жизнь на Новой сцене Александринского театра. Это авангардное произведение конца 20-х годов прошлого века поставил главный режиссер театра Николай Рощин.
"Легче ставить авангард по классике, а вот ставить авангард по авангарду очень сложно", - признался режиссер на пресс-конференции. Еще одной постановочной проблемой он назвал сам материал пьесы, из которого 40% текста "остается в сухом остатке", поскольку носит сиюминутный сатирический подтекст, который сегодня уже не работает. Однако основу пьесы все же составляют вечные и ключевые темы, актуальные для любого времени.
"Нашей задачей было вычленить непреходящее, сохранив ритмическую мощь Маяковского, его прозу, близкую к поэтической организованности текста. Это проза в стихах, и работать с ней надо было, как со стихами, - пояснил постановщик, который выступил также как сценограф и автор сценической редакции текста. - Маяковский определил жанр "Бани" как "сатирическая пьеса с цирком и фейерверком". В новой постановке фейерверк мы не используем, а вот элементы цирка у нас есть, но не в буквальном смысле, а скорее в ритмическом".
По мнению художественного руководителя Александринского театра народного артиста России Валерия Фокина, его коллега удачно адаптировал пьесу к сегодняшнему времени, сделав акцент на вечные темы, которые никогда не уйдут. Именно такой посыл дает первая сцена - художественная приемка спектакля, где худсовет как бы учит режиссера, как надо делать спектакль. В актерском ансамбле - народный артист России Виктор Смирнов, заслуженный артист России Виталий Коваленко, Елена Вожакина, Дмитрий Лысенков, Александр Поламишев и другие.
Пьеса "Баня" была написана Маяковским по заказу Всеволода Мейерхольда, который поставил это сочинение в один ряд с произведениями Мольера, Пушкина и Гоголя, назвав ее "крупнейшим событием к истории русского театра". В новом прочтении пьеса лишена ярко выраженных социальных и бытовых деталей и приближена к нашему времени.
Это первая постановка Николая Рощина в должности главного режиссера Александринского театра и его второе обращение к драматургии Маяковского. Ранее он поставил "Мистерию-Буфф" в столичном Центре имени Всеволода Мейерхольда.