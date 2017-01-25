Александринский театр покажет сатиру Маяковского "Баня" в постановке Николая Рощина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Сатирическая пьеса Владимира Маяковского "Баня обрела новую жизнь на Новой сцене Александринского театра. Это авангардное произведение конца 20-х годов прошлого века поставил главный режиссер театра Николай Рощин.

"Легче ставить авангард по классике, а вот ставить авангард по авангарду очень сложно", - признался режиссер на пресс-конференции. Еще одной постановочной проблемой он назвал сам материал пьесы, из которого 40% текста "остается в сухом остатке", поскольку носит сиюминутный сатирический подтекст, который сегодня уже не работает. Однако основу пьесы все же составляют вечные и ключевые темы, актуальные для любого времени.

"Нашей задачей было вычленить непреходящее, сохранив ритмическую мощь Маяковского, его прозу, близкую к поэтической организованности текста. Это проза в стихах, и работать с ней надо было, как со стихами, - пояснил постановщик, который выступил также как сценограф и автор сценической редакции текста. - Маяковский определил жанр "Бани" как "сатирическая пьеса с цирком и фейерверком". В новой постановке фейерверк мы не используем, а вот элементы цирка у нас есть, но не в буквальном смысле, а скорее в ритмическом".

По мнению художественного руководителя Александринского театра народного артиста России Валерия Фокина, его коллега удачно адаптировал пьесу к сегодняшнему времени, сделав акцент на вечные темы, которые никогда не уйдут. Именно такой посыл дает первая сцена - художественная приемка спектакля, где худсовет как бы учит режиссера, как надо делать спектакль. В актерском ансамбле - народный артист России Виктор Смирнов, заслуженный артист России Виталий Коваленко, Елена Вожакина, Дмитрий Лысенков, Александр Поламишев и другие.

Пьеса "Баня" была написана Маяковским по заказу Всеволода Мейерхольда, который поставил это сочинение в один ряд с произведениями Мольера, Пушкина и Гоголя, назвав ее "крупнейшим событием к истории русского театра". В новом прочтении пьеса лишена ярко выраженных социальных и бытовых деталей и приближена к нашему времени.

Это первая постановка Николая Рощина в должности главного режиссера Александринского театра и его второе обращение к драматургии Маяковского. Ранее он поставил "Мистерию-Буфф" в столичном Центре имени Всеволода Мейерхольда.