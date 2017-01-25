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Работы Рубенса и Гойи стали топ-лотами Christie's в Нью-Йорке

Культура
25 января, 2:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Общая выручка от аукциона произведений старых мастеров составила $6,168 млн
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НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Работа великого нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса (1577-1640) под названием "Сципиона Африканского приветствуют у ворот Рима" была продана во вторник на аукционе Cristie's в Нью-Йорке за $1,567 млн. Об этом ТАСС сообщила представитель аукционного дома Сара Фокс. Оценочная стоимость раритета составляла $700 тыс.

Сцену, запечатлевшую триумф древнеримского полководца, одержавшего победу над карфагенянином Ганнибалом, знаменитый нидерландский художник перерисовал с ныне утраченного итальянского гобелена, созданного в 1530 году. Как считают искусствоведы, вероятно, работа была приобретена у Рубенса епископом Гента, а позже хранилась в нескольких престижных коллекциях. Последний раз она выставлялась на аукционе в Лондоне в 2008 году и досталась неназванному коллекционеру. В мире, по мнению экспертов, сохранились еще два подобных рисунка - один в собрании Лувра, второй - в Оксфордском университете.

За $1,11 млн на аукционе был продан рисунок Франсиско Гойи (1746-1828) "Охотник с собакой на фоне пейзажа" из так называемого частного альбома, который Гойя пополнял в последние годы жизни. Первоначальная оценка этого произведения составляла $800 тыс.

Не нашел нового владельца рисунок итальянского художника эпохи Возрождения Джироламо Франческо Маццолы (1503-1540), известный ранее лишь по публикации в одном из каталогов. Работа, оцененная предварительно в $200-300 тыс., представляет собой набросок для композиции "Бракосочетание непорочной девы", которую мастер из Пармы задумал в 1525-1527 годах, но оставил незавершенной.

В целом, по словам Сары Фокс, выручка от аукциона произведений старых мастеров составила $6,168 млн.

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