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Новые книги от ведущих издательств РФ представлены на ярмарке в индийской Калькутте

Культура
25 января, 6:06 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Ожидается, что всего на книжной ярмарке будут представлены более 500 участников
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Продукция ведущих издательств из России представлена на 41-й Международной книжной выставке-ярмарке, которая открывается сегодня в индийской Калькутте (Колкате) и будет работать до 5 февраля. Об этом сообщила ТАСС руководитель проектов ОАО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок" Алена Новокшонова.

"Сегодня состоится официальное открытие стенда "Книги России", на котором будут представлены книги от издательств: "У Никитских ворот", "АСТ", "Эксмо", "Молодая гвардия", "Объединенное гуманитарное издательство". Среди других изданий на стенде гости выставки смогут познакомиться с новинками от "Молодой Гвардии" из популярной серии "Жизнь замечательных людей", которые посвящены Николаю II, Екатерине I, а также знаменитым писателям и поэтам: Пушкину, Горькому, Цветаевой и Бродскому", - сказала Новокшонова.

Она отметила, что на стенде будут представлены и книги от ТАСС на английском языке: "Московские каникулы", "Наши любимые", "Культура - память человечества, введенная в современность", а также два фотоальбома: "Старт, рывок - и финиш золотой!", посвященный зимним олимпиадам, и "Страна героев", рассказывающий о важных событиях истории России.

Организатором российского стенда выступает ОАО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также генерального консульства РФ в Калькутте и Российского центра науки и культуры в Калькутте.

Ожидается, что всего на книжной ярмарке в Калькутте, которая считается старейшей и самой популярной в Индии, будут представлены более 500 участников - из Индии, в том числе из штата Западная Бенгалия, столицей которого является Калькутта, а также из более 10 стран мира. В рамках мероприятия 2-4 февраля пройдет традиционный Международный литературный фестиваль, Россию на нем представляет поэт, эссеист и переводчик Максим Амелин, добавила собеседница агентства.

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