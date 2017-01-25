Frettabladid: в Исландии идут съемки эпизодов нового сезона телесериала "Игра престолов"

ОСЛО, 25 января. /ТАСС/. Съемки американского телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones), собирающего рекордные аудитории у экранов телевизоров по всему миру, полным ходом идут в Исландии. Как сообщает исландская издание Frettabladid, на днях съемочная группа была замечена на черном вулканическом пляже поблизости от поселка Вик на юге островного государства, а также в знаменитой ледниковой лагуне Йёкульсаурлоун. Жители Рейкьявика, в свою очередь, периодически сталкиваются с прославившимися благодаря сериалу актерами в ресторанах и лобби отелей.

Премьера очередного сезона "Игры престолов" на телеканале HBO в этом году задержится, так как из-за целого ряда обстоятельств съемки начались позже, чем обычно. Зрителям, привыкшим к тому, что долгожданные новые серии начинают транслировать в апреле, на этот раз придется ждать по меньшей мере до середины лета. Кроме того, в седьмом сезоне, который должен стать предпоследним, будет всего семь серий против обычных десяти.

Съемочная группа "Игры престолов" год за годом возвращается в Исландию (всего съемки идут в семи странах), и по составу актеров, прибывших на остров в этот раз, фанаты сериала уже строят теории о том, какие сюжетные повороты грядут в кровавой драме. В Исландии сейчас находятся норвежец Кристофер Хивью, играющий рыжебородого дикаря Тормунда, шотландцы Иэн Глен (Джорах Мормонт в сериале) и Рори Макканн (Сандор Клиган по прозвищу "Пес"), ирландец Лиам Каннингэм (играет Давоса) и англичанин Кит Харингтон (Джон Сноу).

Подтвердилось также возвращение в сериал персонажа, который не появлялся на экране с окончания третьего сезона. В Исландию прибыл возмужавший Джозеф Демпси, играющий бастарда Джендри, который после событий шестого сезона имеет больше всего прав сесть на Железный трон в качестве повелителя Семи королевств и наследника короля Роберта Баратеона.

Зрители с 2011 года следят за перипетиями жестокой гражданской войны, разворачивающейся в средневековом мире, созданном воображением писателя Джорджа Мартина, вдохновлявшегося историей противостояния английских династий Ланкастеров и Йорков в XV веке (Война Алой и Белой розы). Сериал, впрочем, по популярности оставил далеко позади серию романов, в которой пока завершены лишь пять из семи задуманных автором книг. Каждую из серий шестого сезона посмотрели по меньшей мере 25 млн подписчиков телеканала HBO. Кроме того, "Игру престолов" уже несколько лет называют самым популярным сериалом, скачиваемым нелегально в интернете.