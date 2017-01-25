Артисты ансамбля им. Александрова выступят в Италии в память о своих погибших товарищах

РИМ, 25 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Участники ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, как ожидается, приедут в Италию с гастролями в октябре 2017 года. Они будут приурочены к 100-летию Октябрьской революции и посвящены памяти их товарищей, погибших в крушении самолета Ту-154 под Сочи.

Об этом корреспонденту ТАСС стало известно в среду, 25 января, от итальянского импресарио Роберто Джованарди, занимающегося организацией гастролей на Апеннинах лучших российских классических коллективов (в частности, балетной труппы Большого театра и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева).

"Мы договорились с дирекцией ансамбля Александрова о том, что они приедут в турне в Италию со 2 по 10 октября. Гастроли будут приурочены к 100-летию Октябрьской революции и посвящены памяти жертв катастрофы", - рассказал Джованарди.

По его словам, пока концерты запланированы в Турине и Вероне. "Но мы работаем над организацией выступлений в Милане, Генуе и Риме", - уточнил собеседник агентства.

Знаменитый российский коллектив в 2015 году выступал в сокращенном составе на закрытии традиционного Евразийского форума в Вероне. С тех пор Джованарди мечтал провести "Хор Красной армии", как ансамбль называли в Италии, в полном составе. Договоренность о таком выступлении между итальянским импресарио и художественным руководителем ансамбля Валерем Халиловым была достигнута до авикатастрофы. Однако после трагедии 25 декабря, в котором погиб основной состав ансамбля (64 человека), от этих планов пришлось отказаться.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и его художественный руководитель, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В катастрофе погибла треть состава коллектива - 64 человека.

В штате ансамбля числятся 186 человек. Из них девять солистов, мужской хор (64 человека), оркестр (38 человек), смешанная танцевальная группа (35 человек). 19 января на официальном сайте ансамбля был объявлен набор кандидатов на вакантные должности артистов коллектива, основной состав которого погиб при крушении Ту-154 под Сочи.