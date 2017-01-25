Российский фильм "Заложники" вошел в программу Берлинского кинофестиваля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Художественный фильм "Заложники" российского режиссера Резо Гигинеишвили вошел в специальную программу "Панорама" 67-го Берлинского кинофестиваля. Об этом ТАСС сообщила российский пресс-агент картина Елена Слатина.

Кинолента основана на реальных событиях 19 ноября 1983 года и рассказывает о попытке угона самолета группой молодых мужчин и одной женщиной. В результате погибли оба пилота, бортпроводник, несколько пассажиров и двое захватчиков. Мужчин приговорили к смертной казни, женщину - к 14 годам тюремного заключения. В картине сыграли актеры Мераб Нинидзе, Ираклий Квирикадзе и др.

Кроме того, в рамках программы Берлинале пройдет мировая премьера фильма "Реквием для миссис Джей" сербского режиссера Бояна Вулетича. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании российского продюсера Александра Роднянского AR Films, в производстве картины приняли участие четыре страны - Сербия, Болгария, Македония и Россия. "C российской стороны в кинопродукции участвовала компания продюсера Александра Роднянского", - уточнил собеседник агентства.

"Реквием для миссис Джей" впервые был представлен на конкурсе европейских проектов Works in Progress в рамках международного кинофестиваля в Карловых Варах в 2016 году, по результатам которого и победил. "Я заинтересовался проектом, увидев для себя самое важное в кино - одаренного автора, яркую творческую идею и актуальный социальный контекст, - привели в пресс-службе слова Роднянского. - Особенно рад, что премьера этого фильма состоится именно в Берлине - это лучшее место для старта его международной фестивальной жизни".

Он добавил, что "это черная сатирическая комедия, острая и актуальная и утверждающая торжество жизни". Картина рассказывает о временах переходного периода и экономического кризиса Восточной Европы. Главная героиня фильма, сербская женщина (ее сыграла известная балканская актриса Миряна Кранович), отчаявшись, решает свести счеты с жизнью.

Берлинский кинофестиваль пройдет в 2017 году с 9 по 19 февраля. Председателем жюри смотра станет режиссер Пол Верховен.