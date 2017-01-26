В Петербурге прошла премьера британского фильма о "Ленинградской симфонии" Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Британский кинорежиссер Тим Кирби представил на студии "Ленфильм" свою документальную картину "Ленинградская симфония"- пророчество победы" об истории блокадного исполнения одного из самых знаменитых произведений Дмитрия Шостаковича. Ее российская премьера была приурочена к 73-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

"Мы сделали фильм длиннее, чем сама "Ленинградская симфония", собрав свидетельства очевидцев той блокадной премьеры и саму музыку. А сегодня сбылась наша давняя мечта, мы показали этот фильм в городе, где свершилось это великое событие", - сказал режиссер, представляя свою работу.

Говоря о своем восприятии этого времени, он привел слова "блокадной музы" Ольги Берггольц о том, что блокадники "дышали такой страшной штормовой свободой, что потомки нам позавидуют". Эта штормовая свобода, по мнению режиссера, ощутима и в музыке Шостаковича. "Я испытываю огромное уважение к вашему городу и завидую той огромной штормовой свободе, за которую вы заплатили такую цену", - добавил он.

Символ сопротивления, мужества и стойкости

Уже само название фильма говорит о значении темы, к которой обратились британские кинодокументалисты. Картина Тима Кирби посвящена военной истории Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича - произведения, ставшего символом сопротивления, мужества и стойкости не только для жителей осажденного фашистами города, но и для миллионов людей во всем мире. Уроженец этого города Шостакович начал работу над симфонией в начале Великой Отечественной войны, а завершил ее, находясь в эвакуации в тылу. Партитура произведения была доставлена в осажденный город специальным рейсом в самый разгар блокады.

Потребовалось отозвать с фронта десятки музыкантов, воевавших в действующих частях, чтобы набрать необходимый состав оркестра Ленинградского радиокомитета. Уже сами репетиции столь грандиозного произведения были актом героизма для истерзанных голодом музыкантов и их руководителя маэстро Карла Элиасберга. А блокадная премьера, начавшаяся с мощнейшей артиллерийской "увертюры" по огневым точкам врага, стала величайшим чудом в истории музыки. Она пробудила в людях надежду и озарила светом самые мрачные дни войны.

В фильме использованы кадры архивной хроники, которые перемежаются комментариями очевидцев, переживших блокаду, а также фрагментами специально записанного концерта, на котором "Ленинградская симфония" спустя 70 лет звучит в стенах Большого зала филармонии. Его исполняет тот же героический оркестр, который стал ныне Академическим филармоническим, а за дирижерским пультом стоит сын композитора Максим Шостакович, который часто исполняет произведения своего великого отца. На сегодняшней премьере присутствовали вдова композитора Ирина Шостакович и Максим Шостакович. Факт блокадной премьеры "Ленинградской симфонии" увековечен мемориальной доской на здании Большого зала филармонии как одно из легендарных событий 900-дневной блокадной эпопеи.

Фильм "Ленинградская симфония" - пророчество победы" - новый совместный проект историка Аманды Виккери и телеведущего Тома Сервиса, ранее работавших над картиной об оратории Георга Фридриха Генделя "Мессия". Организаторами показа выступили Британский совет и Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге при поддержке киностудии "Ленфильм" и британской вещательной корпорации Би-би-си, которая транслировала эту симфонию в годы войны.