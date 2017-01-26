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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Знаменитый британский композитор и певец Элтон Джон напишет музыку для нового бродвейского мюзикла "Дьявол носит Прада". Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на режиссера мюзикла Кевина Макколэма, неоднократно номинировавшегося на престижную премию "Тони". Он не уточнил, когда спектакль дебютирует на бродвейской сцене.
Ранее Элтон Джон уже писал музыку для двух популярнейших мюзиклов - "Король-лев" (The Lion King) и "Аида" (Aida).
Новый мюзикл будет поставлен по автобиографическому роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер "Дьявол носит Прада", в котором она рассказала о своем опыте работы помощницей редактора одного из наиболее престижных журналов мод. В 2006 году по этому роману был снят фильм, в котором снялись Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй.