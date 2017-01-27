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Путин поздравил лауреатов премии "Золотой орел" и пожелал новых достижений

Культура
27 января, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Президент РФ подчеркнул, что нынешняя премия является особенной, так как она подводит итоги Года российского кино
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил лауреатов национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" с заслуженным успехом и пожелал новых достижений в будущем. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

"Уверен, что XV церемония вручения "Золотого орла" пройдет в теплой, доброжелательной атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих. Поздравляю лауреатов с заслуженным успехом, желаю новых достижений и удачи, а вашим гостям - отличного настроения и ярких, незабываемых впечатлений", - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что нынешняя премия является особенной, так как она подводит итоги Года российского кино, и "стать ее лауреатом - почетно и ответственно". "Сегодня в этом зале - и признанные корифеи, и молодые представители кинематографических профессий. Всех вас объединяет талант, увлеченность любимым делом, стремление создавать качественные, содержательные, интересные работы, которые достойно продолжат легендарные традиции отечественного кинематографа", - отметил глава государства.

В Москве назовут обладателей национальной кинопремии "Золотой орел", 15-я по счету церемония награждения лауреатов пройдет в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". На звание "Лучшего фильма года" претендуют 5 картин - "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также выдвинуты на звание лучшего режиссера. На премию также выдвинуты представители практически всех кинематографических профессий, будут отмечены неигровые фильмы, анимационные, сериалы.

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