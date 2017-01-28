"Геликон-опера" впервые покажет "Турандот" Пуччини

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Премьера оперы Джакомо Пуччини "Турандот" состоится в субботу, 28 января, в московском театре "Геликон-опера". Площадка впервые взяла в работу материал этого итальянского композитора, сообщил худрук театра Дмитрий Бертман.

"Это первая постановка оперы Пуччини в нашем репертуаре. Для нас это самая сложная опера", - сказал Бертман.

Команда постановщиков

Спектакль подготовлен в рамках международного проекта "Евразийская опера". Над "Турандот" работала интернациональная команда. Музыкальное шефство взял на себя художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра (БСО) имени Чайковского Владимир Федосеев, художником-постановщиком стала канадка китайского происхождения Камелия Куу, ответственным за свет - американец Томас Хазе.

Бертман особо отметил, что в постановке задействованы только артисты "Геликона". "Я горжусь тем, что мы сделали эту работу без единого приглашенного солиста со стороны, и пригласить в такой театр никого не возможно, вы увидите это", - пообещал режиссер.

Не меньшую гордость режиссера вызвало согласие Федосеева выступить дирижером-постановщиком оперы. "Владимир Иванович возглавлял оркестры, театры на Западе, был постановщиком выдающихся спектаклей. Весь мир его воспринимает как великого оперного дирижера, а он ни разу в России не дирижировал оперным спектаклем", - заметил глава "Геликон-оперы".

Маэстро Федосеев признался ранее журналистам, что получает "громадное удовольствие" от работы в "Геликоне". "Я попал в родной дом. Здесь колоссальная атмосфера любви к работе, к своим певцам. Оркестр замечательный - слушается, понимает любое движение", - отметил дирижер.

Недописанная опера

Последняя опера Пуччини осталась незавершенной. Бертман отказался от опыта многих предшественников, которые выбирали дописанную Франко Альфано версию со счастливым финалом, и закончил постановку на том месте, на котором она оборвалась у автора.

"Как могло случиться, что у Пуччини будет хэппи-энд? У него ни в одной опере нет такого. Судьба сделала гениальную вещь: Пуччини умер в тот момент, когда написал сцену смерти Лиу. Это сильнейший финал всей фантасмагорически ужасной истории", - подчеркнул он.

Финансирование постановки

По словам Бертмана, без поддержки Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры города Москвы театру не удалось бы поставить столь "красивый и дорогой спектакль в экономически сложное время".

"Очень хорошая команда: и Владимир Иванович Федосеев, и "Геликон-опера", которая является одной из наиболее динамично развивающихся театральных оперных площадок нашей страны. Мы не могли проигнорировать такое хорошее творческое предложение и поддержали этот проект", - отмечал заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. По его словам театру был предоставлен постановочный грант в размере 10 миллионов рублей.

"Турандот"

Премьерные показы "Турандот" состоятся в зале "Стравинский" 28 января в 19 часов, 29 января в 16 часов, 2, 3, 4 февраля в 19 часов и 5 февраля в 16 часов.

"Турандот" - опера в трех действиях, впервые представленная в 1926 году в Милане. Пуччини написал ее на сюжет одноименной сказки Карло Гоцци.

Опера Пуччини строится вокруг истории любви жестокой принцессы Турандот и принца Калафа. Турандот испытывает всех претендентов в женихи, загадывая им три загадки, с условием, что отгадавший получит ее в жены, а ответивший неверно будет казнен. Побочной линией является история влюбленной в Калафа рабыни Лиу.