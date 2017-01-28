Концерт для переживших блокаду Ленинграда прошел в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Благотворительный концерт для тех, кто пережил блокаду Ленинграда, состоялся в пятницу, 27 января, в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке. На него приглашены члены ветеранских организаций из Нью-Йорка и Филадельфии.

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Как сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС куратор концерта Диана Багратиони, перед бывшими блокадниками выступили певец Давид Гвинианидзе, исполнявший партии на сцене московского театра "Геликон-опера", и заслуженная артистка Украины Людмила Фесенко, неоднократно гастролировавшая в России.

"В программу были включены произведения Александры Пахмутовой, Никиты Богословского, Юрия Саульского, Арно Бабаджаняна и Муслима Магомаева - то есть те произведения, которые должны объединить всех, - подчеркнула Багратиони, глава гуманитарного фонда, собирающего средства на помощь медицинским центрам в России и США. - Концерт проходил в 73-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, и поэтому не случайно перед ветеранами прозвучала дорогая их сердцам песня Матвея Блантера "Катюша".