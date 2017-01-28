Концерт для переживших блокаду Ленинграда прошел в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке

Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мскМеждународная панорама 28 января, 4:01
Ветераны клуба НХЛ "Филадельфия" проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге и КазаниСпорт 28 января, 3:47
Подписанный Трампом указ предусматривает приостановку приема США беженцев на 120 днейМеждународная панорама 28 января, 3:08
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордамиСпорт 28 января, 3:00
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитетаМеждународная панорама 28 января, 2:48
Паралимпийская сборная России начала тренировочный сбор на СахалинеСпорт 28 января, 2:31
Boeing выиграла контракт на поставку Пентагону самолетов-заправщиков на сумму $2,1 млрдЭкономика и бизнес 28 января, 2:26
Шахматный фестиваль Moscow Open открывается в российской столицеСпорт 28 января, 2:12
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихахПолитика 28 января, 1:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Благотворительный концерт для тех, кто пережил блокаду Ленинграда, состоялся в пятницу, 27 января, в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке. На него приглашены члены ветеранских организаций из Нью-Йорка и Филадельфии.
Как сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС куратор концерта Диана Багратиони, перед бывшими блокадниками выступили певец Давид Гвинианидзе, исполнявший партии на сцене московского театра "Геликон-опера", и заслуженная артистка Украины Людмила Фесенко, неоднократно гастролировавшая в России.
"В программу были включены произведения Александры Пахмутовой, Никиты Богословского, Юрия Саульского, Арно Бабаджаняна и Муслима Магомаева - то есть те произведения, которые должны объединить всех, - подчеркнула Багратиони, глава гуманитарного фонда, собирающего средства на помощь медицинским центрам в России и США. - Концерт проходил в 73-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, и поэтому не случайно перед ветеранами прозвучала дорогая их сердцам песня Матвея Блантера "Катюша".