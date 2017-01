DM: актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Британский актер Джон Хёрт, лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA и двукратный номинант на премию "Оскар", ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщила газета Daily Mail.

В июне 2015 года стало известно, что у актера был диагностирован рак поджелудочной железы, однако в октябре того же года было объявлено, что ему удалось победить болезнь.

Джон Хёрт - актер театра и кино, рыцарь-бакалавр и командор Ордена Британской империи. На большом экране он дебютировал в 1962 году. Хёрт известен ролями в фильмах "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), "Чужой" (Alien, 1979), "Человек-слон" (The Elephant Man, 1980), "1984" (Nineteen Eighty-Four, 1984), "V - значит вендетта" (V for Vendetta, 2006), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008), "Меланхолия" (Melancholia, 2011), "Выживут только любовники" (Only Lovers Left Alive, 2013) и серии фильмов о Гарри Поттере, в которой он сыграл продавца волшебных палочек мистера Олливандера. Персонаж Хёрта из фильма "Чужой" Кейн был признан одним из самых запоминающихся персонажей в истории кино.

Хёрт номинировался на "Оскар" за роли в "Полуночном экспрессе" и "Человеке-слоне".