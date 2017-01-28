Monde: французская актриса Эммануэль Рива скончалась на 90-м году жизни

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Французская актриса Полетт Жермена Рива, известная как Эммануэль Рива, скончалась в пятницу в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета Le Monde.
По информации издания, Рива долгое время боролась с раковым заболеванием, но скрывала это.
Эммануэль Рива родилась 24 февраля 1927 года на северо-востоке Франции. В 1953 году она поступила в Национальную Консерваторию драматического искусства и переехала в Париж. С конца 1950-х годов Рива начала играть в театре и кино. Она приобрела известность после выхода на экраны фильма "Хиросима, моя любовь" (Hiroshima mon amour, 1959).
В 2013 году Рива получила премию "Оскар" за роль в фильме "Любовь" (Amour, 2012) и стала одной из самых возрастных номинанток известной премии в истории кинематографа. Актриса также стала обладательницей золотого льва Венецианского кинофестиваля за роль в фильме "Тереза Дескейру" (Thйrиse Desqueyroux, 1962).