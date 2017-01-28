Лукашенко: Тиханович вписал незабываемую страницу в историю белорусской эстрады

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МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста страны Александра Тихановича, отметив, что музыкант вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена", - говорится в послании. Президент отметил, что Тиханович был "человеком огромного таланта и щедрой души, воспитал целую плеяду ярких молодых артистов и был примером преданности искусству и своим слушателям".
Народный артист Белоруссии, участник известного во времена Советского Союза вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался на 65-м году жизни. Вместе с супругой Ядвигой Поплавской он создал дуэт "Счастливый случай", Театр песни.
Прощание с Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии, сообщил министр культуры Борис Светлов. Он отметил, что смерть музыканта стала "невосполнимой утратой" для белорусской культуры.