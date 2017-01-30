Мариинский и Малый драматический театры выступят на гастролях в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Сразу два российских театральных коллектива из Санкт-Петербурга начинают вскоре гастроли в Вашингтоне. И если с первым из них местная публика уже достаточно хороша знакома, то второй посетит столицу США впервые.

На этой неделе в Вашингтоне пятнадцатый раз подряд начнутся уже ставшие традиционными зимние гастроли балета Мариинского театра. А весной здесь ждут дебюта Академического Малого драматического театра (МДТ).

На главной сцене

Российским артистам предстоит выступать на сцене главного театрально-концертного комплекса столицы США - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Как заявила корр. ТАСС директор его танцевальных программ Мег Бут, "Кеннеди-центру посчастливилось представлять (публике в Вашингтоне) мастерство Мариинского и наслаждаться им каждый год". А ведь речь идет "об одной из старейших и, разумеется, самых исключительных балетных трупп мира", подчеркнула Бут.

В связи с этим она отметила, что впервые Кеннеди-центр "представлял Мариинский, который был тогда Кировским, в 1989 году". Затем известнейший российский коллектив приехал в столицу США только через 13 лет, но зато его гастроли в Вашингтоне с тех пор стали ежегодными, напомнила представитель Кеннеди-центра.

На вопрос о том, есть ли у американской стороны намерение расширить сотрудничество, Бут ответила отрицательно, пояснив, что это по существу невозможно. "Принимая во внимание плотный график выступлений (россиян), одновременное функционирование двух площадок (Мариинского) театра в Санкт-Петербурге, а также переполненный календарный план оперной сцены Кеннеди-центра, мы рассчитываем на продолжение ежегодного ангажемента, а не на его расширение", - сообщила собеседница агентства. Как она при этом добавила, "нам (Кеннеди-центру) повезло оказаться среди небольшого числа тех театров мира за пределами" России, в которые "легендарная труппа наносит ежегодный визит".

В этом году Мариинский впервые привозит в Вашингтон балет "Конек-Горбунок" (музыка Родиона Щедрина, хореография Алексея Ратманского). Выступления будут идти с 31 января по 5 февраля включительно.

Мнение петербуржцев

Действовавший между Мариинским театром и Кеннеди-центром 10-летний договор о сотрудничестве истек в 2012 году. Однако, как заверил в феврале минувшего года в беседе с корр. ТАСС исполняющий обязанности заведующего балетной труппой театра Юрий Фатеев, на взаимоотношениях сторон это не сказалось.

"Мне кажется, что самое главное - это декларация о намерениях. Кеннеди-центр привлекает нас сюда для гастролей и хочет нас здесь видеть. А заключен договор на год или, там, на 10 лет - мне кажется, что это не столь важно, поскольку планы, которые мы строим вместе с отделом танцевальных программ в Кеннеди-центре, являются долгосрочными", - указал Фатеев.

В соответствии с изложенной балетмейстером информацией, с Кеннеди-центром обсуждаются планы приездов Мариинского на 2-3 года вперед. "Так что мы работаем на перспективу", - заключил хореограф.

Новые культурные контакты

У Кеннеди-центра есть и стремление налаживать взаимодействие с теми культурными институтами России, с которыми оно прежде отсутствовало. Это подтвердила корр. ТАСС вице-президент комплекса, курирующая танцевальные и международные программы, Алиша Адамс.

По ее словам, "в апреле Кеннеди-центр представляет одну из получивших наиболее широкое международное признание российских трупп - Малый драматический театр Санкт-Петербурга и его видение шедевра Антона Чехова "Три сестры". "Постановкой этой блестящей и сложной пьесы легендарного драматурга руководит знаменитый режиссер Лев Додин", - рассказала Адамс.

Как она уточнила, пьесу будут играть на русском языке с английскими субтитрами. "Мы предвкушаем их (актеров МДТ) дебют в Кеннеди-центре, поскольку они никогда прежде не выступали в Вашингтоне", - заявила Адамс. Планируется, что "Три сестры" будут идти в американской столице 26-30 апреля.

Как передавал ранее корр. ТАСС в Санкт-Петербурге Олег Сердобольский, Додин первым из российских режиссеров был удостоен высшей театральной премии Совета Европы "Европа - театру" (1999). В 2012 году петербуржец был избран почетным президентом Союза театров Европы.