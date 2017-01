В США вручили премии Гильдии киноактеров

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Лента "Скрытые фигуры" (Hidden Figures) удостоена премии Гильдии киноактеров США в номинации "Лучший актерский состав". Церемония вручения престижной награды этого объединения, в которое входят около 165 тыс. артистов кино и телевидения, состоялась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Кинокартина американского режиссера Теда Мелфи рассказывает о вкладе трех темнокожих женщин-математиков в начальный этап программы космических полетов НАСА. Ее конкурентами были фильмы "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea), "Лунный свет" (Moonlight), "Ограды" (Fences) и "Капитан Фантастик" (Captain Fantastic). Фаворитом считалась драма "Манчестер у моря" американского режиссера Кеннета Лонергана. Она лидировала по числу номинаций на премии гильдии.

Дензел Вашингтон получил награду "Лучший актер в художественном фильме" за роль в картине "Ограды", рассказывающей о расизме в США 1950-х годов. На эту премию также претендовали Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд", La La Land), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести", Hacksaw Ridge), а также Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик", Captain Fantastic).

Премии "Лучшая актриса в художественном фильме" удостоена Эмма Стоун за роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд", повествующем об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы. За победу в этой номинации боролись также Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс", Florence Foster Jenkins), Натали Портман ("Джеки", Jackie), Эми Адамс ("Прибытие", Arrival) и Эмили Блант ("Девушка в поезде", The Girl on the Train).

Эксперты в области кино отмечают, что по итоговому распределению наград Гильдии киноактеров можно делать выводы об исходе главного киносостязания года - гонки за "Оскар". Члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, вручающей золотые статуэтки.

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Она была создана с тем, чтобы покончить с эксплуатацией актеров в Голливуде. Гильдия следит в том числе за соблюдением справедливых условий труда для своих членов, а также фиксирует случаи нарушения авторских прав.