СМИ: Антонио Бандерас был экстренно госпитализирован в Великобритании

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Испанский актер Антонио Бандерас был экстренно госпитализирован в Великобритании с сильными болями в груди. Об этом сообщила газета Sun.
По информации издания, 56-летний актер, переехавший в Британию в 2015 году, почувствовал себя плохо во время тренировки и был экстренно доставлен в одну из больниц в графстве Суррей в минувший четверг. После медицинского осмотра врачи посчитали возможным отпустить его домой.
В разговоре с журналистами газеты Бандерас выразил благодарность врачам и назвал случившееся с ним "эпизодом".
Бандерас снялся в таких фильмах как "Отчаянный" (Desperado, 1995), "Четыре комнаты" (Four Rooms, 1995), "Маска Зорро" (The Mask of Zorro, 1998) и других.