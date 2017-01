СМИ: Антонио Бандерас был экстренно госпитализирован в Великобритании

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Испанский актер Антонио Бандерас был экстренно госпитализирован в Великобритании с сильными болями в груди. Об этом сообщила газета Sun.

По информации издания, 56-летний актер, переехавший в Британию в 2015 году, почувствовал себя плохо во время тренировки и был экстренно доставлен в одну из больниц в графстве Суррей в минувший четверг. После медицинского осмотра врачи посчитали возможным отпустить его домой.

В разговоре с журналистами газеты Бандерас выразил благодарность врачам и назвал случившееся с ним "эпизодом".

Бандерас снялся в таких фильмах как "Отчаянный" (Desperado, 1995), "Четыре комнаты" (Four Rooms, 1995), "Маска Зорро" (The Mask of Zorro, 1998) и других.