СМИ: Украина представила логотип и слоган для "Евровидения-2017"

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КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Традиционное украинское ожерелье - намысто - стало логотипом международного песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Первого национального канала Украины.
Ожерелье обычно состоит из большого количества бусин и служит также оберегом. В качестве слогана избрали фразу "Celebrate Diversitу", что можно перевести как "Праздник разнообразия".
"Слоган "Celebrate Diversity" развивает прошлогоднюю тему "Come Together". У Евровидения в этом году есть важные для песенного конкурса ценности. "Celebrate Diversity" - это про объединение Европы и стран вне ее границ, граждане которых объединятся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и отличает, делает нас уникальными", - рассказал исполнительный директор Евровидения Ион Ола Санд.
Жеребьевка между странами-участницами песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится 31 января в Коронном зале Киевской городской администрации. По итогам жеребьевки, которая начнется в 13:00 по московскому времени, станет известна очередность участия стран в первом и втором полуфиналах конкурса.