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Учитель пообещал ответить на обвинения Поклонской "в юридической форме"

Культура
30 января, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Режиссер также заявил, что не намерен вступать в полемику с депутатом Госдумы
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель "в юридической форме" ответит на претензии депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Коммерсантъ ФМ".

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"Выпад и обвинения депутата Поклонской происходят уже второй раз, и текст абсолютно одинаковый, - сказал режиссер. - Депутат Поклонская все-таки юрист, и теперь мы решили, что я не буду вступать в полемику... Через пару дней будет ответ в юридической форме. В какой - вы узнаете буквально на днях".

На вопрос о том, должно ли в целом государство вмешиваться в культуру и искусство, Алексей Учитель заявил, что "вмешиваться можно, но для этого надо обладать квалификацией, какими-то знаниями - не профессиональными даже, а хотя бы общекультурными".

Ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя "Матильда" о романтических отношениях императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. По мнению депутата, сценарий фильма "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные".

Ранее Алексей Учитель сообщал, что намерен устроить премьеру своего фильма "Матильда" в Мариинском театре. В прокат картина должна выйти 25 октября, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции.

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