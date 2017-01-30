Новый худрук балета МАМТ Лоран Илер объявил о первой премьере

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Звезда французского и мирового балета Лоран Илер, с января текущего года возглавивший балетную труппу Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), объявил о первой премьере.

Как сообщила в понедельник ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова, балетная труппа Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и ее новый художественный руководитель в июле 2017 года представят вечер одноактных балетов, в который войдут "Сюита в белом" (Suite en blanc) Сержа Лифаря, "Вторая деталь" (The Second Detail) Уильяма Форсайта и "Маленькая смерть" (Petite mort) Иржи Килиана.

Рассказывая о содержании будущей программы, Горбунова отметила, что "Сюита в белом" сочинена Лифарем в 1943 году для балетной труппы Парижской оперы на музыку Эдуарда Лало, и этот балет критики сразу охарактеризовали "неоклассикой". Что касается второго балета - "The Second Detail", то его Уильям Форсайт поставил в 1991 году. Биографы хореографа называют этот период его деятельности "поздний классический Форсайт".

"Сюита в белом" и "The Second Detail" никогда не шли на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Артисты балетной труппы впервые встретятся с хореографией Лифаря и Форсайта. Более того, "Сюита в белом" станет российской премьерой балета, проинформировала пресс-атташе МАМТ.

Относительно завершающего программу балета "Petite mort" Иржи Килиана, Горбунова сообщила, что эта постановка несколько лет украшала репертуар Музыкального театра вместе с еще тремя одноактными балетами Килиана ("Шесть танцев", "Бессонница" и "Восковые крылья"). Именно Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко - первым из российских театров - исполнил хореографию Иржи Килиана, заключила пресс-атташе МАМТ.

Вечер одноактных балетов станет первой работой Лорана Илера на посту худрука балетной труппы Московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Договор с ним подписан сроком на пять лет.