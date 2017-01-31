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"Ленком" отмечает 90-летний юбилей

Культура
31 января, 1:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
Режиссером праздничного шоу выступит Иван Агапов, а художественным руководителем проекта стал основатель и президент Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот" Борис Беленький
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© Александр Куров/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Ленком" отмечает во вторник 90-летний юбилей. "По этому поводу состоится торжественный вечер, на который соберутся наши друзья, коллеги и зрители", - сообщил ТАСС художественный руководитель театра, народный артист СССР Марк Захаров.

"Мы что-то вспомним из своей 90-летней истории, разумеется, сделав это в полусерьезной форме", - рассказал Захаров. По его словам, представление продлится около двух часов. Режиссером праздничного шоу выступит актер "Ленкома" Иван Агапов, а художественным руководителем проекта в целом стал основатель и президент Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот" Борис Беленький.

"Я тоже выйду в конце этого зрелища и что-то скажу", - заверил Захаров.

Со своей стороны, Беленький признался ТАСС, что считает для себя большой честью быть организатором юбилейного торжества в "Ленкоме", который всегда славился отменной труппой и прекрасными спектаклями. "Мы понимаем, что здесь все нужно делать по-захаровски: с юмором, энергетикой и оптимизмом", - сказал он. Вести программу поручено ленкомовским звездам - Александре Захаровой и Виктору Ракову. Кроме юбиляров, в представлении также примут участие лучшие театры Москвы - Большой, Вахтанговский, Театр сатиры - и еще студенты Театрального училища имени Щукина.

Как сообщил Беленький, завершится торжество церемонией награждения. Марку Захарову будет вручена "Хрустальная Турандот" - за создание "Ленкома". А все народные артисты возглавляемой им труппы, которых на сегодняшний день насчитывается 17, получат "Хрустальные розы". "Вот такой хрустальный букет подготовили мы для любимого "Ленкома", - заключил президент премии "Хрустальная Турандот".

Из истории "Ленкома"

Московский театр "Ленком" размещается в здании, построенном в 1909 году для Московского купеческого клуба. В 1918 году в этих стенах обосновался "Дом анархии", позднее - Коммунистический университет, где в 1920 году состоялся Третий Всероссийский съезд РКСМ, на котором выступил Ульянов-Ленин.

В 1927 году по инициативе московского комсомола в здании на Малой Дмитровке был создан Театр рабочей молодежи (ТРАМ), который уже через четыре года получил статус профессионального, а чуть позже в его труппу влились такие прославленные мастера МХАТа, как Судаков, Станицын, Баталов, Хмелев.

В 1938 году театру было присвоено имя Ленинского комсомола. Тогда же его возглавил знаменитый актер и режиссер Иван Берсенев. С его приходом здесь ставили Симонова и Корнейчука, Лавренева и Горького, Тургенева и Ростана.

Яркий период наступил в жизни театра, когда главным режиссером стал Анатолий Эфрос. Его постановки пьес Розова и Радзинского, Чехова и Булгакова вывали большой общественный резонанс.

И, наконец, в 1973 году в театр пришел его нынешний художественный руководитель Марк Захаров. Его слава началась с самого первого спектакля - "Автоград ХХI" - и продолжается по сей день самой последней по времени премьерой - "Днем опричника". Между этими постановками были такие знаковые, как "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Вишневый сад", "Шут Балакирев", "Женитьба", "Ва-банк", "Пер Гюнт" и другие.

Многие из этих спектаклей по-прежнему значатся на афише театра, который с 1990 года носит звонкое имя "Ленком".

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