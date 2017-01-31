Гергиев: каждый четвертый билет в России продается в Мариинский театр

БЕЛГРАД, 31 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Каждый четвертый театральный билет в России продается в Мариинский театр, рассказал в Белграде журналистам знаменитый дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Мариинский театр очень активно развивался последние 15-20 лет, у нас больше 1 тыс. спектаклей и концертов в год только в Петербурге. Еще 200 или 300 выступлений в регионах России, в других странах, это большой коллектив, большая семья. Мы много программ делаем для детей, для студентов, а также для пенсионеров и малоимущих, поэтому у нас огромное количество людей и огромная динамика. Мне сказал наш министр культуры (Владимир Мединский - прим. ТАСС), что каждый четвертый билет, который продается в российские театры - билет в Мариинский театр, у нас уже не десятки тысяч, а миллионы посетителей", - рассказал Гергиев.

Концерт Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра в Сербии состоится на крупнейшей белградской концертной площадке Сава-центр. Он станет заключительным выступлением европейского турне коллектива после концертов в Испании и Венгрии. "Этот концерт - подарок для героического сербского народа, который в России очень любят", - сказал маэстро.