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Лев Лещенко отметит юбилей на сцене Кремлевского дворца

Культура
1 февраля, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В концерте примут участие Александра Пахмутова, Вячеслав Добрынин, Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Олег Газманов, Жасмин, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле и многие другие
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Советский и российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко в среду, 1 февраля, отметит свое 75-летие концертом на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве. На вечере выступят многие звезды отечественной эстрады. Об этом сообщил ТАСС сам именинник.

"Будет 20-30 номеров, моих сольных - всего два-три. Я пригласил практически всех моих друзей", - рассказал Лещенко.

В концерте примут участие композиторы Александра Пахмутова, Давид Тухманов, Вячеслав Добрынин, Игорь Крутой, поэты Андрей Дементьев, Лариса Рубальская, Илья Резник, певцы Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, "Хор Турецкого", Олег Газманов, Жасмин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алексей Воробьев, Лайма Вайкуле, Лолита, Татьяна Буланова, Тамара Гвердцители, ансамбль "Самоцветы", "Сябры", Владимир Винокур и другие.

Лещенко отметил, что концерты 1 февраля уже стали традицией. "Каждые пять лет такой цикл. И все приходится повторять, потому что поколения сменяются очень быстро", - подчеркнул артист.

Лев Лещенко начал певческую карьеру в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная Земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980, десятки других.

Лев Лещенко - обладатель множества наград, в их числе - ордена "Знак Почета" (1985) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2002).

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