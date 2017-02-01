Более 200 тыс. абонементов нового сезона одновременно поступят в продажу в филармониях РФ

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Продажа абонементов концертного сезона 2017-2018 начинается 1 февраля одновременно в некоторых филармониях России - Московской, Свердловской, Белгородской, Омской, Оренбургской, Приморской, Ростовской, Рязанской, а также в Уральском центре народного творчества и на двух площадках северной столицы - Санкт-Петербургской капелле и Концертном зале Яани Кирик. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"В общей сложности они подготовили более 200 тысяч абонементов. Последние годы абонементная система российских филармоний активно развивается, а их аудитория постоянно растет", - рассказали в пресс-службе ведомства, напомнив, что держатели абонементов также получают "значительный дисконт по сравнению с покупателями отдельных билетов".

Двести концертных серий Московской филармонии

В 2017 году впервые все абонементы Московской филармонии поступят в продажу одновременно, сообщила ТАСС пресс-секретарь генерального директора Московской филармонии Наталия Уварова. "Это удобно для слушателей, потому что они сразу могут сбалансировать свои временные и финансовые возможности", - пояснила она, добавив, что раньше билеты на взрослые и детские концертные серии поступали в продажу в разное время, а также существовала разница по залам.

С полуночи любой из более чем 200 абонементов можно приобрести на сайте филармонии, а утром - во всех кассах учреждения. Исключением станет серия пианиста Дениса Мацуева, которая поступит в продажу 15 февраля из-за традиционно очень высокого спроса, пояснила собеседница агентства.

Уварова отметила, что также большим интересом слушателей пользуются абонементы "Великие фортепианные концерты", "Оперные шедевры", "Вершины мастерства. Барокко", концертные серии известных дирижеров Владимира Спивакова, Юрия Башмета и Михаила Плетнева, абонемент фестиваля "Другое пространство" и просветительский цикл "Истории с оркестром", в котором в этом году выступят Владимир Юровский, Геннадий Рождественский и Александр Лазарев.

Из года в год растет спрос на детские абонементы. "Люди понимают, что прививать вкус к классической музыке нужно с детства, поэтому предпочитают водить детей на профессиональные концерты. Например, у нас есть абонемент "Сказки с оркестром", где известные актеры читают детские сказки со специально подобранным музыкальным сопровождением", - отметила Уварова.

Свердловская филармония - детям

Свердловская государственная академическая филармония в этом году также порадует юных зрителей. "В этом году у нас сделан упор на родителей с детьми. Мы в два раза увеличили количество семейных абонементов", - рассказал ТАСС директор учреждения Александр Колотурский.

Всего в Екатеринбурге сегодня поступят в продажу 48 абонементов. "Мы постарались сделать абонементы на основе запросов слушателей, чтобы при этом воспитывать вкус", - отметил Колотурский.

По словам директора Свердловской филармонии, наибольший интерес вызывают абонементы с участием симфонических оркестров. Также Колотурский рассказал о тенденции к спросу одновременно как на дорогостоящие, так и на более доступные программы. "Прослеживаются два полюса потребностей: так называемые звездные концерты с участием выдающихся российских музыкантов, цена на которые достаточно высока, и социальные, которые расходятся за три часа", - заметил он.

Звезды в Оренбургской филармонии

Руководство Оренбургской филармонии в этом сезоне представляет 20 абонементов, которые с 30 января доступны для заказа онлайн на сайте учреждения, а сегодня поступят в кассы.

"В этом сезоне мы представляем ряд новых абонементных серий. Например, "Оперный класс", где под аккомпанемент оркестра Оренбургской филармонии исполняются дуэты, сцены из опер итальянских, русский и немецких композиторов. Другой новый абонемент - "Месса. Оратория. Кантата", то есть хоровое искусство, представленное как в творчестве наших коллективов, так и знаменитой Капеллы имени Юрлова", - рассказала ТАСС директор филармонии Ирина Кирсанова.

Традиционно Оренбургская филармония приглашает знаменитых музыкантов. "Интересный абонемент "Steinway-вечера", в котором участвуют завоевавшие мировую славу пианисты Вячеслав Грязнов, Андрей Гугнин, Сергей Тарасов. У них будут сольные концерты, программа которых уже уточняется", - отметила Кирсанова.

Спрос на абонементы

Абонементная система Белгородской государственной филармонии в этом концертном сезоне рекордно увеличилась - до 30 концертных серий, отметили в пресс-службе Минкультуры. Будут представлены традиционные абонементы симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, концертного оркестра духовых инструментов, биг-бэнда, камерного хора, а также камерные, вокальные, литературно-музыкальные, органные и детские абонементы. Выездные концертные серии будут организованы в городах Белгородской области.

В Рязанской областной филармонии также отмечают рост интереса к концертным сериям за последние два года. В сезоне 2017-2018 годов планируется уделить особое внимание детской аудитории. Вместе с тем слушателей ждет широкий выбор филармонических программ: симфонических, хоровых, оперных, литературно-музыкальных, джазовых, камерных.