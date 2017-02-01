Грымов: театр "Модернъ" может потерять за год 12 млн рублей, если туда не пойдет зритель

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Московский театр "Модернъ" может уйти к концу 2017 года в "минус" на 12 млн рублей, если туда не пойдет зритель. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС новый художественный руководитель театра Юрий Грымов, сменивший на этом посту Светлану Врагову.

Врагова основала театр "Модернъ", который с 1988 по 1993 годы назывался Театром-студией на Спартаковской. На сайте департамента культуры Москвы 8 декабря 2016 года сообщалось, что "в связи с многочисленными нарушениями в ведении финансовой и хозяйственной деятельности" театра, "выявленными Главным контрольным управлением города Москвы, департамент культуры города Москвы в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса РФ расторг контракт с руководителем театра С. Враговой-Гюрджан".

"Если в театре не будет ничего происходить, если туда не пойдет зритель - к концу года мы уйдем в минус на 12 млн рублей", - отметил Грымов. Он добавил, что из-за выявленных нарушений бюджет театра на этот год был "сокращен на 10% - со 100 млн рублей до 86 млн рублей".

"До середины года будем пытаться доказать делом, что театр изменился, и будем просить департамент вернуть нам эти деньги, эти 10%, которые забрали за не очень правильное существование театра", - сказал режиссер.

Выделяемых театру средств, по словам Грымова, явно "недостаточно - нужно ставить новые спектакли, платить зарплаты артистам". Однако режиссер надеется, что ему удастся привлечь публику в театр. Также он планирует увеличить стоимость билетов - с прежних 100-300 рублей "до 800 рублей и до бесконечности".