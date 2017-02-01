Крым завершил оформление объектов культурного наследия по российским законам

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым завершила перевод объектов культурного наследия в правовое пространство России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
"На сегодняшний день Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым завершил перевод всех объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Крым, в правовое пространство Российской Федерации", - написал Аксенов.
Таким образом, сообщил он, в настоящее время в Крыму 218 объектов имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, около 1,8 тыс. отнесены к категории регионального значения и свыше 2,5 тыс. - к выявленным объектам культурного наследия.
"Объекты культурного наследия - это достояние и гордость не только Крыма, но и всей Российской Федерации. Именно поэтому наша задача приложить максимум усилий для их сохранения. У гостей республики должна быть возможность прикоснуться к нашей культуре и истории", - добавил он.