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Крым завершил оформление объектов культурного наследия по российским законам

Культура
1 февраля, 16:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
В настоящее время в Крыму 218 объектов имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, около 1,8 тыс. отнесены к категории регионального значения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым завершила перевод объектов культурного наследия в правовое пространство России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

"На сегодняшний день Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым завершил перевод всех объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Крым, в правовое пространство Российской Федерации", - написал Аксенов.

Таким образом, сообщил он, в настоящее время в Крыму 218 объектов имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, около 1,8 тыс. отнесены к категории регионального значения и свыше 2,5 тыс. - к выявленным объектам культурного наследия.

"Объекты культурного наследия - это достояние и гордость не только Крыма, но и всей Российской Федерации. Именно поэтому наша задача приложить максимум усилий для их сохранения. У гостей республики должна быть возможность прикоснуться к нашей культуре и истории", - добавил он.

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