Американец Натан Савайя впервые покажет в Москве Мону Лизу и Микки Мауса из Лего

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Популярный американский художник Натан Савайя (Nathan Sawaya) привезет в Москву свою знаменитую на весь мир выставку "Искусство Лего". Она начнет работу 23 февраля в московском "Экспоцентре" на Красной Пресне.

Как сообщил ТАСС продюсер российской экспозиции Александр Начкебия, "интерес к выставке колоссальный, уже продано несколько тысяч билетов, хотя она откроется только через три недели". "Натан Савайя приедет на официальное открытие выставки и лично проведет небольшую экскурсию для всех желающих, - отметил продюсер. - Мы сделали все возможное, чтобы выставка была максимально доступной - так, если билет в Европе стоит от €15 (примерно 975 рублей - прим. ТАСС) и выше, то мы предлагаем билеты от 300 рублей. Выставка продлится до 16 апреля, купленные заранее билеты можно использовать в любой день до окончания экспозиции". После Москвы экспонаты отправятся в Сочи, и, скорее всего, в Санкт-Петербург.

"Искусство Лего" уже увидели более двух млн посетителей в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах. В частности, в Париже, где выставка проводилась уже дважды, на ней побывали в общей сложности 342 тыс. человек, в Филадельфии и Лондоне - 350 тыс. человек, в Тайпее - 550 тыс. человек. На московской выставке, которая займет более 1,7 тыс. квадратных метров шестого павильона "Экспоцентра", будут представлено более ста произведений искусства, среди которых объемные скульптуры - популярные персонажи кино, герои мультфильмов, всемирно известные статуи и портреты известных людей. Кроме того, будет организована большая игровая и развлекательная зоны для посетителей разных возрастов.

Вся экспозиция будет разделена на несколько тематических залов, среди которых "Мастерская художника", где можно понаблюдать за тем, как у Натана Савайя рождаются его образы, "Мировая культура", в котором собраны знаменитые произведения искусства в интерпретации художника. Наиболее сложный раздел - "Эмоции и состояния", где каждый экспонат требует пояснения экспертов, поскольку вложенный в экспонаты смысл оказывается не таким, каким кажется на первый взгляд. На выставке можно будет увидеть огромного динозавра, собранного из тысяч кусочков Лего, а также Мону Лизу, Микки Мауса, скульптуру Аполлона, картины Климта и Яна ван Эйка.

Натан Савайя - известный американский художник из Нью- Йорка. Его выставки проходили в лучших музеях и галереях мира, в том числе the Time Warner Centre в Нью-Йорке, the Art and Culture Centre в Голливуде, the Spot Gallery в Париже. Первый набор Лего ему подарили в три года, однако, повзрослев, Натан стал не художником, а начал работать юристом. "Я начал этим заниматься, чтобы избавиться от стресса, с которым постоянно сталкивался, работая юристом на Манхэттене, - сказал Савайя в одном из интервью. - Я строил скульптуры из детских игрушек, в том числе сделал свой автопортрет из кубиков".