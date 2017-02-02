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Медведев поздравил с юбилеем Александру Стрельченко

Культура
2 февраля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Премьер отметил, что концерты певицы собирали полные залы и становились настоящим праздником русской народной песни
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем певицу, исполнительницу русских народных песен, народную артистку РСФСР Александру Стрельченко. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина размещен на сайте правительства РФ.

"Вас - талантливую певицу, артистичную и обаятельную, обладательницу редкого по красоте и звучанию голоса - помнят и любят миллионы людей. С гастролями Вы объездили всю Россию, ярко и одинаково хорошо выступали как на столичной сцене, так и в сельском клубе. И всюду дарили зрителям радость и хорошее настроение, заряжали удивительной, позитивной энергией", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что концерты Стрельченко собирали полные залы и становились настоящим праздником русской народной песни.

Александра Стрельченко известна в качестве исполнительницы романсов и народных песен, а также сочинений советских композиторов. Среди них: "По муромской дорожке", "Раскинулось море широко", "Я люблю свою землю", "Выйду на улицу", "Час да по часу", "Подари мне платок", "Кудрявая рябина", "Какая песня без баяна", "Речные омуты", "Земля родимая" и другие. Ее вокал звучит в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" по роману Льва Толстого (1965-1967), драме Николая Губенко "Пришел солдат с фронта" по мотивам рассказов Сергея Антонова (1971), симфонической поэме Евгения Светланова "Калина красная".

В разное время сотрудничала с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и Центрального телевидения (ныне - Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского), секстетом солистов оркестра Государственного академического Большого театра, Национальным академическим оркестром народных инструментов России им. Н.П. Осипова и др.

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