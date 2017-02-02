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Роману Полански подарят альбом с песнями из "Бала вампиров" на русском языке

Культура
2 февраля, 11:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
Продюсер российской версии мюзикла отправит кинорежиссеру диск курьерской службой
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МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Первый лицензионный альбом на русском языке с хитами из мюзикла Романа Полански "Бал вампиров" представят в Москве к 20-летию этого спектакля, диск также потом подарят и самому режиссеру. Как рассказали ТАСС в пресс-службе театральной компании "Стейдж Энтертейнмент", осуществившей в октябре 2016 года постановку российской версии мюзикла, презентация альбома состоится в Московском Дворце молодежи 13 февраля.

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"Мы подарим альбом Роману Полански - уверен, он будет рад услышать композиции из мюзикла на русском языке, которым он хорошо владеет", - сообщил продюсер российской постановки Дмитрий Богачев, добавив, что диск режиссеру будет оперативно отправлен курьерской службой.

В 2016 году фильм "Бесстрашные убийцы вампиров" Полански отмечает 50-летие, а его сценической версии, мюзиклу "Бал вампиров", исполняется 20 лет. К этой дате и приурочен выпуск первого лицензионного альбома мюзикла "Бал вампиров" на русском языке. В альбоме представлены 11 песен из спектакля, написанных композитором Джимом Стейнманом, в исполнении российских артистов мюзикла в сопровождении оркестра. Все треки записаны в формате live.

С момента премьеры в Вене в 1997 году мюзикл был показан в 12 странах на 11 языках, а общая зрительская аудитория составила около 8 млн чел. "Музыка, написанная известным композитором Джимом Стейнманом, автором песен для Мит Лоуфа, Селин Дион и Бонни Тайлер - это одна из самых сильных сторон мюзикла "Бал Вампиров", - убежден Богачев.

"Более 20 лет назад мой друг предложил поставить мюзикл по моему фильму о вампирах, сначала я отказался - решил, что это невозможно, но по прошествии времени эта идея меня захватила, и я приступил к поиску сценариста, композитора" - привели в компании слова Полански. Режиссер отметил, что они могли работать с размахом и ни в чем себе не отказывать. "В Вене был задействован большой хор, много артистов, были созданы грандиозные декорации - полная свобода творчества. И мы создали оригинальный продукт, который затем завоевал признание во всем мире", - пояснил Полански.

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