Концерты Architects и выставка Ясумасы Моримуры: чем заняться в выходные

Выставка Ясумасы Моримуры "История автопортрета"
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Концерты Architects в Москве и Санкт-Петербурге
- В пятницу в столичном клубе Stadium (а в субботу – в петербургском A2 Concert) выступит британская металкор-группа Architects. Коллектив был основан в 2004 году Томом и Дэном Сирлами в Брайтоне. Помимо братьев-основателей группа включала в себя вокалиста Сэма Картера, басиста Алекса Дина и второго гитариста Адама Кристиансона. В мае прошлого года Architects выпустили свой седьмой студийный альбом под названием All Our Gods Have Abandoned Us. А спустя два месяца 28-летний Том Сирл скончался после трехлетней борьбы с раком. В Москве и Санкт-Петербурге группа представит свой новый альбом и почтит память ушедшего сооснователя Architects.
Выставка Ясумасы Моримуры в Пушкинском музее
- В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина во вторник открылась выставка "История автопортрета" Ясумасы Моримуры. Свои фотопортреты современный японский художник создает на основе полотен других мастеров, в итоге получая собственные произведения искусства. По словам Моримуры, он практически не использует современные технологии при создании своих работ. На выставке представлены 80 работ японского мастера с 1985 года, среди них "Портрет. Ван Гог", а также интерпретации Леонардо да Винчи, Караваджо, Рембрандта, Магритта. Работу "Дали и Гала в Зазеркалье" можно посмотреть через стереоочки, что делает ее объемной.
Братья Запашные в Санкт-Петербургском цирке
- 4 февраля артисты Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных представят в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке новую программу "ЦиркUS 2.0", где традиционные цирковые жанры объединяются с новейшими технологиями. Впервые на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка зрители увидят дрессированного носорога и аттракцион с белыми тиграми и львицей заслуженного артиста России Сергея Нестерова, а также дрессированных собачек Владимира и Елены Петриковых, вольтижировку на лошадях под руководством заслуженного артиста России Якова Экка. Программа включает также выступления жонглеров, гимнастов, акробатов и клоунов.
Концерты в Московской консерватории и Доме музыки
- В субботу в Большом зале МГК имени Чайковского пройдет концерт памяти погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова под управлением дирижера Феликса Коробова исполнит Реквием Моцарта для солистов, хора и оркестра. Концерт состоится при участии студентов Санкт-Петербургской и Уральской государственной консерватории.
- Виолончелист Рустам Комачков и пианист Алексей Гориболь дадут совместный концерт в Доме музыки 4 февраля. Дуэт исполнит целый ряд произведений и покажет, как менялась музыка от венской классической школы до эпохи барокко.
Экспозиция Ивана Шишкина и выставка памяти Александра Вагнера
- 3 февраля в Национальном музее имени А.В. Анохина в Горно-Алтайске открывается юбилейная выставка, посвященная 185-летию со дня рождения художника-пейзажиста Ивана Шишкина. На экспозиции будут представлены офорты художника из Государственного художественного музея Алтайского края, работы преподавателей и учеников петербургской Академии художеств, этюды Шишкина, подаренные его ученику Григорию Чорос-Гуркину, а также картины самого Чорос-Гуркина, относящиеся к годам учебы в Академии художеств.
- В пятницу в отделе современной скульптуры Липецкого областного художественного музея открывается выставка народного художника России Александра Вагнера. Первая персональная выставка известного липецкого скульптора, ушедшего из жизни весной прошлого года, получила название "...А вечны лишь искусство, дух и вера". Экспозиция включает около полусотни работ, созданных с начала 70-х.
- 5 февраля художник-абстракционист, представитель неофициального искусства Петербурга Владимир Курищенко проведет в Музее печати в Санкт-Петербурге мастер-класс в рамках персональной выставки "От наива к аутсайдерству". Художник познакомит желающих с картинами художников ленинградской школы – Владимира Шагина, Александра Арефьева, Анатолия Заславского, Евгения Гиндпера. Участникам будет предложено с помощью карандашей и гуаши создать свой пейзаж, который они могут нарисовать по памяти или скопировать с репродукции.
Выступления "Сплина" и Леонида Федорова
- В пятницу в ростовском КСК "Экспресс" группа "Сплин" представит свой новый альбом "Ключ к шифру". Четырнадцатая студийная пластинка российского коллектива вышла в сентябре прошлого года. 4 февраля "Сплин" также выступит в Краснодаре.
- Лидер группы "АукцЫон" Леонид Федоров даст сольный концерт в Санкт-Петербурге в концертном зале "Эрарта-сцена". После того, как музыкант принял православие, он обратился к религиозному творчеству. В этот раз Федоров исполнит древнееврейские псалмы, переведенные поэтом Анри Волхонским и записанные в конце прошлого года.
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