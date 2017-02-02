Прима-балерина Мария Александрова уволилась из ГАБТа по собственному желанию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Мария Александрова уволилась из ГАБТа по собственному желанию, руководство театра сожалеет о ее решении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГАБТа.

"19 января этого года прима-балерина Большого театра, народная артистка России Мария Александрова подала заявление об уходе по собственному желанию, - отметили в ГАБТе. - Это личное решение балерины".

В пресс-службе подчеркнули, что "руководство театра и руководство балета неоднократно встречались с ней, предлагая продолжить работу в театре". Тем не менее Мария Александрова не пересмотрела свое решение. "Согласно существующим юридическим нормам по прошествии двух недель ее просьба была удовлетворена, - добавили в пресс-службе. - Руководство театра сожалеет о принятом балериной решении".

Однако в ГАБТе рассчитывают, что Александрова еще выйдет на эту сцену. "Высоко ценя яркий талант и бесспорное сценическое мастерство Марии Александровой, руководство Большого все же надеется на продолжение сотрудничества с ней", - сказали в пресс-службе.

На своей странице в социальной сети Instagram Александрова сообщила об уходе из театра и поблагодарила зрителей, коллег и педагогов. "Любимые, дорогие зрители и коллеги! Я хочу поблагодарить каждого и сказать большее человеческое спасибо за тот путь, что мы проделали вместе в стенах Большого театра! Но это славная история закончена. Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу", - говорится в сообщении. При этом там не уточняются причины ухода из театра.

My dear beloved colleagues and spectators I want to say heartfelt THANK YOU to all of you for this amazing story we shared together in Bolshoi. But this great part of my life is over. I took the decision to turn this page. Artist’s place is on stage, the rest is just an illusion and unnecessary soul-devastating dither. I thank my professors N.L. Semizorova and V.S. Lagunov for all attention, talent, respect and love for our profession that they taught me until last minutes and last note that was played tonight!!!! I thank greatly my beloved and unforgettable Tatiana Nikolaevna Golikova, who’s part will always live in me and with me! Life goes on, and I have many interesting and important adventures ahead of me! I wish you all luck and patience! Always yours Masha Alexandrova Любимые, дорогие зрители и коллеги! Я хочу поблагодарить каждого и сказать большее Человеческое СПАСИБО за тот путь, что мы проделали вместе в стенах Большого Театра! Но это славная история закончена. Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрёпка. СПАСИБО! Моим педагогам Н.Л.Семизоровой и В.С. Лагунову за внимание, талант, опыт, уважение и любовь к профессии, которой они учили меня до последних минут и последней ноты звучавшей сегодня!!! СПАСИБО, моей любимой и незабываемой Татьяне Николаевне Голиковой, часть которой навсегда во мне и со мной! Жизнь продолжается, будет ещё много интересного и важного! Я желаю Вам удачи и терпения! всегда Ваша, Маша Александрова #bolshoitheatre #mariaalexandrova #марияалександрова Фото опубликовано Мария Александрова (@aleksandrova_maria_bt) Фев 2 2017 в 7:40 PST

Александрова родилась в Москве. Будучи еще студенткой Московской государственной академии хореографии приняла участие в Международном конкурсе артистов балета в Москве (1997 г.), завоевала I премию и была принята в труппу Большого театра. Среди спектаклей, в которых участвовала балерина, "Сильфида", "Пламя Парижа", "Баядерка", "Спящая красавица", "Дон Кихот" и др. Является лауреатом премии "Золотая маска". В 2009 году была удостоена звания "Народная артистка Российской Федерации".