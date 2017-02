Почетный "Сезар" в этом году достанется Джорджу Клуни

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни удостоится почетной французской премии "Сезар" за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщило агентство AFP.

В этом году церемония вручения кинопремии, которую иногда называют "французским "Оскаром", пройдет 24 февраля в парижском концертном зале "Плейель".

Премия "Сезар" присуждается французским (или совместным) картинам по итогам предшествующего награждению года и имеет около 30 номинаций: лучший фильм, лучшие мужская и женская роли, роли второго плана, режиссер, сценарий, операторская работа, музыка к фильму и др. Кроме того, существует приз за лучший европейский фильм. Также присуждается почетный "Сезар" за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе.

Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки. Известность пришла к нему после роли Дага Росса в сериале "Скорая помощь" (ER, 1994-2009). После успеха в фильме Роберта Родригеса "От заката до рассвета" (From Dusk Till Dawn, 1995) последовали роли в фильмах "Один прекрасный день" (One Fine Day, 1996), "Бэтмен и Робин" (Batman & Robin, 1997) , "Миротворец" (The Peacemaker, 1997), "Идеальный шторм" (The Perfect Storm, 2000), "О, где же ты, брат?" (O Brother, Where Art Thou?, 2000) (премия "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль), "Невыносимая жестокость" (Intolerable Cruelty, 2003).

Серьезной вехой в карьере актера стало сотрудничество с режиссером Стивеном Содербергом, вместе с которым они создали несколько картин - "Вне поля зрения" (Out of Sight, 1998), "Одиннадцать друзей Оушена" (Ocean's Eleven, 2001) и его сиквелы в 2004 и в 2007 годах, "Солярис" (Solaris, 2002) и "Хороший немец" (The Good German, 2006). В 2006 году за роль в фильме "Сириана" (Syriana, 2005) он получил "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Третий "Золотой глобус" ему вручили в 2012 году за лучшую мужскую роль в фильме "Потомки" (The Descendants, 2011).