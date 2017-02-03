"Ъ": Учитель назвал преступлением призывы жечь кинотеатры из-за "Матильды"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский режиссер Алексей Учитель назвал преступлением призывы противников его еще не вышедшей в прокат картины "Матильда" к "поджогам кинотеатров", такое заявление он сделал в интервью газете "Коммерсантъ".

"Авторы письма предупреждают о последствиях для тех, кто рискнет показать "Матильду". Честно говоря, когда прочитал этот текст, у меня не осталось других слов, кроме как охарактеризовать эти заявления агрессивными на грани с фашиствующими. Там призывы к поджогам кинотеатров и практически к гражданской войне… Даже после просмотра фильма звать к такого рода радикальным действиям - это преступление", - сказал Учитель, подчеркнув, что саму картину никто еще не видел.

Подобными действиями "экстремистски настроенная часть православных верующих" навязывает свои представления обществу светской и многоконфессиональной страны, считает режиссер. Учитель уверен, что любые дальнейшие проверки фильма не имеют смысла, так как сценарий картины прошел отбор Фонда кино "и не содержит материалов, противоречащих закону".

Отвечая на вопрос о реакции кинообщественности на обвинения в адрес режиссера, Учитель отметил, что такие деятели культуры, как Станислав Говорухин, Карен Шахназаров, Владимир Бортко выразили солидарность, но "в частном порядке".

"Это наше ремесло, мы этим дышим, мы это любим. Должна же быть корпоративная солидарность, она была у художников даже в советские времена - непростые и для церкви, и для искусства", - сказал он. Вместе с тем режиссер убежден, что зрители, несмотря ни на что, правильно оценят и примут фильм.

Обращение в Генпрокуратуру

Ранее в четверг Учитель сообщил ТАСС, что намерен подать в Генпрокуратуру два заявления, которые касаются депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его картины, которая выйдет в прокат 25 октября 2017 года.

В конце января Поклонская попросила Генпрокуратуру повторно проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма "Матильда", который рассказывает о романтических отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

По мнению депутата, сценарий картины должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные".

Учитель пообещал ответить на обвинения "в юридической форме". "Выпад и обвинения депутата Поклонской происходят уже второй раз, и текст абсолютно одинаковый, - сказал режиссер. - Депутат Поклонская - все-таки юрист, и теперь мы решили, что я не буду вступать в полемику... Через пару дней будет ответ в юридической форме. В какой - вы узнаете буквально на днях".

Еще одно заявление режиссера будет касаться "людей, которые рассылают в кинотеатры письма" с призывом отказаться от проката "Матильды", рассказал ранее Учитель. СМИ сообщали, что такие письма распространяла организация "Христианское государство - Святая Русь".

Авторы обращения, опубликованного в интернете, обещают применить "методы борьбы с беззаконием и безумием" и сообщают, что отправили почтой более тысячи писем по домашним и юридическим адресам директоров кинотеатров.