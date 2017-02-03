"Гоголь-центр" в свой день рождения наградил Аллу Демидову и Чулпан Хаматову

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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова отметил в минувший четверг свой день рождения. По случаю своего четырехлетия труппа, основанная 2 февраля 2013 года, устроила праздник с концертной программой, традиционным "капустником" и церемонией награждения наиболее отличившихся, в число которых попали, в частности, приглашенные звезды - Алла Демидова и Чулпан Хаматова.
Вечер открыл худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Приветствуя собравшихся, он сообщил, что возглавляемый им коллектив отнесся к подготовке именинного торжества с повышенной ответственностью. "Готовились долго и тщательно, как будто собирались отмечать не четырехлетие, а как минимум полувековой юбилей", - сказал режиссер и приступил к церемонии награждения, которая перемежалась концертными номерами.
Так, прежде чем наградить ювелирными памятными знаками из серебра и эмали плотников, работающих в "Гоголь-центре", исполнили популярную песню советских лет "Лесорубы". Также концертные номера предваряли вручение подарков гримеру, помощницам режиссера, хореографу и актерам. А пианист, сопровождавший церемонию, аккомпанировал не только другим награжденным, но и самому себе, потому что также оказался в списке тех, кто получил памятный знак.
Первой из приглашенных звезд наградой была отмечена Алла Демидова (в "Гоголь-центре" она исполняет моноспектакль "Ахматова. Поэма без героя"). Когда она поднялась на сцену, зал встал. "Четыре года назад побывав на открытии "Гоголь-центра", я сразу влюбилась в этот талантливый коллектив, который напомнил мне раннюю "Таганку". Сейчас я думаю, что он даже лучше, потому что свободнее", - сказала актриса.
Еще одна приглашенная звезда Чулпан Хаматова (в "Гоголь- центре" она играет в поэтическом спектакле "Мандельштам. Век-волкодав"), принимая награду, расчувствовалась до слез. Памятный знак также был вручен режиссеру Константину Богомолову, который сотрудничает с "Гоголь-центром" как актер - играет в спектакле "Машина "Мюллер".
Завершая торжественную часть, Кирилл Серебренников пожелал всем самого доброго и пригласил на пятилетие "Гоголь-центра". Здесь не придерживаются традиционного понятия "театрального сезона", который в других творческих коллективах обычно начинается осенью. В "Гоголь-центре" новый сезон начинается в день рождения, так что в минувший четверг здесь . наступил пятый по счету год творческой жизни.